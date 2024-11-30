Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. 7 yaşındaki çocuklarına anne ve annesinin sevgilisi resmen işkence yaptı! 3 yaşındaki bir bebeğin ağırlığındaydı... Son hali yürekleri dağladı

7 yaşındaki çocuklarına anne ve annesinin sevgilisi resmen işkence yaptı! 3 yaşındaki bir bebeğin ağırlığındaydı... Son hali yürekleri dağladı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
30.11.2024 07:44
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri'nin Oklahoma eyaletinde 7 yaşındaki Violet Mitchell'in anne ve annesinin sevgilisi tarafından korkunç bir istismara maruz kaldığı ve trajik bir şekilde ölmeye terk edilmeden önce ağzının yapıştırıldığı ifade edildi. Küçük kızın yetersiz beslenme ve gelişememe nedeniyle hayatını kaybettiği söylendi.

7 yaşındaki çocuklarına anne ve annesinin sevgilisi resmen işkence yaptı! 3 yaşındaki bir bebeğin ağırlığındaydı... Son hali yürekleri dağladı

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Oklahoma eyaletinde 7 yaşındaki Violet Mitchell feci bir şekilde hayatını kaybetti. Fiziksel olarak yetersiz beslendiği için bir deri bir kemik kalan küçük kızın durumunu gören komşusu ona yemek yedirdiğini ve ailesinin işkencesini polise haber verdiğini söyledi. Ancak polis ekipleri olay yerine geldiğinde küçük kızın ağzı bantlı bir şekilde cansız bedenine ulaşıldı.

1

OTOPSİ RAPORU ORTAYA ÇIKTI

245

Violet'in otopsi raporu yakın zamanda yayınlandı ve plastik bir kapağın ince bağırsağını tıkadığı tespit edildikten sonra ölümünün yetersiz beslenmeden kaynaklandığı belirtildi. 7 yaşındaki çocuğun 13 kilogram ağırlığında olduğu ve "üç yaşındaki bir çocuğa uygun büyüklükte bir bezle" bulunduğu, doktorlar tarafından KOCO tarafından elde edilen belgelere göre açıklandı. Küçük kızın ayrıca omzunda, sol bacağında ve yanağında bakteriyel enfeksiyon ve yaralanmalar vardı.

İŞKENCEYİ KUZENİ ANLATTI

3

Tutuklama belgesinde Violet'in 7 yaşındaki kuzeninin polise verdiği ifade yer aldı. İfadeye göre, Violet'in kollarının ve bacaklarının sürekli olarak iplerle bağlandığı ve küçük kıza sadece ekmek verildiği yazılıydı. Kuzen Violet'in annesinin üzerine, yüzüne ve kollarına sıcak çorba döktüğünü ekledi. KOCO'ya göre çiftin diğer çocukları artık Oklahoma İnsan Hizmetleri Departmanı'nın bakımına alındı. İkilinin 27 Kasım'da mahkemeye çıkması bekleniyor.

İlginizi Çekebilir

Dansözü ağzı açık izledi! "Erkekler hep aynı"

Dansözü ağzı açık izledi! "Erkekler hep aynı"

 Böyle terapi görülmedi! ''Diri diri mezara girip...''

Böyle terapi görülmedi! ''Diri diri mezara girip...''

 Boğulma itirafı olay olmuştu! “Mahremiyetimi kaybetmiş..."

Boğulma itirafı olay olmuştu! “Mahremiyetimi kaybetmiş..."

 Kendisi 35, Türk sevgilisi ise 19 yaşında! Tepkiler gecikmedi...

Kendisi 35, Türk sevgilisi ise 19 yaşında! Tepkiler gecikmedi...

 2025 kehaneti şimdiden gündem oldu! "Yeni yıla giremezdik"

2025 kehaneti şimdiden gündem oldu! "Yeni yıla giremezdik"
Anahtar Kelimeler:
Amerika işkence
En Çok Okunan Trend Haberler
Fatih Portakal'dan asgari ücret açıklaması! 'Üstünde mutabakat sağlanacak rakam' diyerek açıkladı

Fatih Portakal'dan asgari ücret açıklaması! 'Üstünde mutabakat sağlanacak rakam' diyerek açıkladı

İş dünyasının asgari ücret teklifi ortaya çıktı!

İş dünyasının asgari ücret teklifi ortaya çıktı!

Güvenlik kamerasını hesaba katmadılar! Görüntüler ortalığı karıştırdı

Güvenlik kamerasını hesaba katmadılar! Görüntüler ortalığı karıştırdı

7 yaşındaki çocuklarına anne ve annesinin sevgilisi resmen işkence yaptı

7 yaşındaki çocuklarına anne ve annesinin sevgilisi resmen işkence yaptı

Mahkum havalandırma deliğinden hamile kaldığını söyledi

Mahkum havalandırma deliğinden hamile kaldığını söyledi

Yasak aşk yaşayan sevgililer dairede ölü bulundu! Çekiçle onlarca kez vurarak öldürülmüş

Yasak aşk yaşayan sevgililer dairede ölü bulundu! Çekiçle onlarca kez vurarak öldürülmüş

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kış için kendinize yapacağınız en iyi yatırım!

Kış için kendinize yapacağınız en iyi yatırım!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.