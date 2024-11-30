7 yaşındaki çocuklarına anne ve annesinin sevgilisi resmen işkence yaptı! 3 yaşındaki bir bebeğin ağırlığındaydı... Son hali yürekleri dağladı

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Oklahoma eyaletinde 7 yaşındaki Violet Mitchell feci bir şekilde hayatını kaybetti. Fiziksel olarak yetersiz beslendiği için bir deri bir kemik kalan küçük kızın durumunu gören komşusu ona yemek yedirdiğini ve ailesinin işkencesini polise haber verdiğini söyledi. Ancak polis ekipleri olay yerine geldiğinde küçük kızın ağzı bantlı bir şekilde cansız bedenine ulaşıldı.

OTOPSİ RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Violet'in otopsi raporu yakın zamanda yayınlandı ve plastik bir kapağın ince bağırsağını tıkadığı tespit edildikten sonra ölümünün yetersiz beslenmeden kaynaklandığı belirtildi. 7 yaşındaki çocuğun 13 kilogram ağırlığında olduğu ve "üç yaşındaki bir çocuğa uygun büyüklükte bir bezle" bulunduğu, doktorlar tarafından KOCO tarafından elde edilen belgelere göre açıklandı. Küçük kızın ayrıca omzunda, sol bacağında ve yanağında bakteriyel enfeksiyon ve yaralanmalar vardı.

İŞKENCEYİ KUZENİ ANLATTI

Tutuklama belgesinde Violet'in 7 yaşındaki kuzeninin polise verdiği ifade yer aldı. İfadeye göre, Violet'in kollarının ve bacaklarının sürekli olarak iplerle bağlandığı ve küçük kıza sadece ekmek verildiği yazılıydı. Kuzen Violet'in annesinin üzerine, yüzüne ve kollarına sıcak çorba döktüğünü ekledi. KOCO'ya göre çiftin diğer çocukları artık Oklahoma İnsan Hizmetleri Departmanı'nın bakımına alındı. İkilinin 27 Kasım'da mahkemeye çıkması bekleniyor.