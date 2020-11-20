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Doğru bilinen efsane yanlışlar yüzünden yerinizde saymayın! Zayıflamak için bunları yapmanız yeterli

20.11.2020 07:45 | Son Güncelleme:
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Doğru bilinen efsane yanlışlar yüzünden yerinizde saymayın! Zayıflamak için bunları yapmanız yeterli

Fitness uzmanı Steven Virtue, kilo verme sırasında kişilerin yaptığı en büyük doğru bilinen yanlışları açıkladı. Daha az yemeniz gerektiğini veya yağ alımını azaltmanız gerektiğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. İşte işin uzmanından kilo verme sürecinde yapılan doğru bilinen efsane yanlışlar.

Kilo vermeye çalışmak günümüzde en çok yapılan uygulamalardan biri. İster spora yeni başlamış olun isterseniz az yiyin inatçı vücut yağlarının yanması için yapmanız gerekenlerden biri hayatınızı düzene sokmak olmalı.

Kulaktan kulağa dolanan yanlış bilgiler, internette sık sık karşılaşılan şok diyetler veya moda uygulamalarla istediğiniz kiloya ulaşmanız mümkün değildir. Kısa süreliğine kilo verebilir ama sonunda mutlaka eski kilonuza geri dönebilirsiniz.

Fitness uzmanı Steven Virtue, kilo verme konusunda doğru bilinen efsane yanlışları sıraladı...

1 Yalnızca egzersiz yaparak kilo verebilirsiniz

Egzersizin genel sağlığımıza birçok harika faydası olduğunu inkar etmek mümkün değil. Yine de araştırmalar bize yağ kaybetmenin sadece egzersizle sağlanamayacağını gösteriyor. Son araştırmalar aslında yağ kaybınızın% 80'inin iyi bir diyete bağlı olduğunu gösteriyor.

2 Yağ şişmanlatır

Hem fitness camiasında hem de halk arasında çok yaygın bir yanlış olan yağ alımının şişmanlatıyor olması efsanesinin tamamen uydurma olduğunu söyleyen fitness uzmanı, “yüksek düzeyde yağ içeren diyetler, artan vücut yağ seviyeleri ile ilişkili değildir. Aslında avokado ve bitter çikolata gibi bazı yağlı yiyecekler aslında sizin için çok iyidir.” diyor.

3 Karnı içeri çekmek yağ yakar

Oturduğunuz yerden sadece karnınızı içeri çekerek yağ yakamazsınız. Karın bölgesinin etrafını saran yağ tabakasından bir anda mekik çekerek de kurtulamazsınız.

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4 Az yemek yağ kaybını hızlandırır

Metabolizma hakkındaki bu yanlış kanıdan dolayı, birçok kişi daha az öğün yiyerek yağ kaybetmeye çalışır. Çalışmalar, bir günde yenen öğün sayısı ile bir kişinin metabolizması arasında bir ilişki olmadığını göstermiştir.

Ne ve ne kadar yediğiniz, onu ne zaman yediğinizden çok daha önemlidir.

Bu nedenle, gün boyunca belirli zamanlarda yemek için altı küçük porsiyon hazırlayarak zamanınızı harcamak yerine, besleyici öğünler yediğinizden ve kalori eksikliğinden emin olmaya odaklanın.

5 Kilo vermek yavaş bir süreç olmalı

Yaşam tarzınız üzerinde gerçekten olumlu bir etki ve değişiklik yapmak için, zaman içinde tutarlı alışkanlıklar edinmeniz gerekir. Ancak bu, yağ parçalama işleminin yavaş bir süreç olması gerektiği anlamına gelmez.

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