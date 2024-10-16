70 yıl boyunca biriktirdi! Akrabalarının yardım etmesine rağmen saymaları bile 5 gün sürdü... Toplam ağırlığı 69 kg: Değeri şoke etti

MYNET|DIŞ HABERLER Acil durumlar için kenara para ayırmak en bilinen tasarruf yöntemidir. Amerikalı ismi açıklanmayan bir adam tam 70 yıl boyunca madeni paralardan oluşan bir birikim yaptı. Büyük bir kavanozun içinde toplam 69 kg ağırlığında olan madeni paralar 90 yaşındaki adamın vefatından sonra aile üyeleri tarafından sayıldı.

Reddit'te paylaşılan görüntülerde aile üyeleri tarafından cam kavanozun görüntüsü gösterildi. Ailenin madeni paraları ve banknotları ayırması yaklaşık 5 gün sürdü. Kavanozun içinden Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İspanya, Brezilya ve diğer ülkelerin para birimlerinden madeni paralar çıktı. Madeni paralar arasında en eskileri 1928'de basılan 1 sentlik madeni para ve 1951'de basılan 25 sentlik gümüş madeni para.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Son olarak sıralama ve sayım sonrasında toplam tutarın 2.052,76 USD olduğu tespit edildi. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Nadir para var mı diye bakmayı unutmayın." yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Koleksiyonluk para var mı?" yorumunu yaptı.