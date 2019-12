72 yaşındaki kadının 20 yıldır istediği çantaya kavuştuğu o anlar!

Twitter'da "z_lavetteeee" isimli kişi tarafından paylaşılan videoda, 72. yaş gününde 20 yıldır istediği bir çantaya kavuşan yaşlı bir kadını göreceksiniz.

Torunu tarafından 'Büyükannem dün 72 yaşına girdi. 20 yıldır beklediği çantayı açmanın keyfini çıkarıyor' notuyla paylaştığı görüntülerde, 72 yaşındaki kadın, aldığı hediyeye çocuklar gibi seviniyor.

Ee, sonuçta içimizde ukte kalan ya da geç ulaştığımız her şeye günün birinde kavuşmak bayram sabahı yeni ayakkabılarını giyen çocuklar gibi şen olmaya sebep olabilir. İşte o anlar...

My granny turned 72 years old yesterday. Enjoy her opening the purse shes been wanting for 20 years. ❤️ pic.twitter.com/br7PjrXisC