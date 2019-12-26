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  4. 72 yaşındaki kadının 20 yıldır istediği çantaya kavuştuğu o anlar!

72 yaşındaki kadının 20 yıldır istediği çantaya kavuştuğu o anlar!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | Son Güncelleme

72. doğum gününde 20 yıldır istediği çantaya kavuşan kadının verdiği tepki sosyal medyayı salladı. Torununun Twitter'da paylaştığı video kısa sürede viral oldu. İşte o muhteşem sevinç...

Twitter'da "z_lavetteeee" isimli kişi tarafından paylaşılan videoda, 72. yaş gününde 20 yıldır istediği bir çantaya kavuşan yaşlı bir kadını göreceksiniz.
Torunu tarafından 'Büyükannem dün 72 yaşına girdi. 20 yıldır beklediği çantayı açmanın keyfini çıkarıyor' notuyla paylaştığı görüntülerde, 72 yaşındaki kadın, aldığı hediyeye çocuklar gibi seviniyor.

Ee, sonuçta içimizde ukte kalan ya da geç ulaştığımız her şeye günün birinde kavuşmak bayram sabahı yeni ayakkabılarını giyen çocuklar gibi şen olmaya sebep olabilir. İşte o anlar...


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Anahtar Kelimeler:
hediye doğum günü çanta

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
72 yaşında olmasına rağmen küçük şeylerden çocuk gibi sevinç duyan bir insan. Bizde yok bu, türk insanının içi karanlık maalesef.
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