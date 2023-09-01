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74 gün sonra evine dönmüştü... Duygulandıran görüntüler! Korhan Berzeg'in köpeği Tina, Angela Berzeg ile buluştu

01.09.2023 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'dan geldiği memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesinde, 17 Haziran'da yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Korhan Berzeg'in (83) yanındaki Doberman cinsi eğitimli köpeği 'Tina', 74 gün sonra eve döndü. Tina, Armutlu'daki eve gelen Korhan Berzeg'in eşi Angela Berzeg'le buluşturuldu. Berzeg'i karşısında gören Tina, üzerine atıldı. İkilinin ilk buluşma anları herkesi duygulandırdı.

74 gün sonra evine dönmüştü... Duygulandıran görüntüler! Korhan Berzeg'in köpeği Tina, Angela Berzeg ile buluştu

ABD'deki Dünya Bankası'nda bir dönem 'Asya Direktörü' olarak çalışan ve emekli olup, İstanbul Büyükada'da yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, mayıs ayında İngiliz uyruklu eşi Angela Berzeg ile memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesinin kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evine geldi. Eşi kahvaltı hazırlarken, 17 Haziran'da, telefonunu bırakıp Doberman cinsi eğitimli köpeği 'Tina' ile yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg, geri dönmedi.

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74 GÜN SONRA EVE DÖNDÜ

Kayıp ihbarı üzerine bölgede, iz takip köpekleriyle arama yapan arama ve kurtarma ekipleri hiçbir sonuca ulaşamadı. Arama çalışmalarının 74'üncü günü Doberman ırkı köpek Tina, evine döndü. Sağlıklı olduğu gözlenen Tina'nın geldiğini jandarmadan öğrenen Angela Berzeg de eve geldi.

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ÜZERİNE ATILDI

Evin bahçesinde jandarma ve arama kurtarma ekipleri tarafından tutulan Tina, eve gelen Angela Berzeg'e doğru koşup, üzerine atıldı. Angela Berzeg ve Tina'nın buluşma anı anbean görüntülendi.

Daha sonra evde kalan Tina, sonraki gün Korhan Berzeg'i arama çalışmalarına katıldı.

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TİNA'NIN KORHAN BERZEG'İ ARAMA MESAİSİ

Kayıp ekonomist Korhan Berzeg'in köpeği 'Tina', 74 gün sonra eve dönünce, Berzeg'in eşi Angela Berzeg, Armutlu Mahallesi’ndeki evlerine gelip, köpeği teslim aldı. Korhan Berzeg'e ulaşılması için çarşamba günü başlatılan arama çalışmalarında GPS cihazı takılan Tina da kullanıldı. Ekipler dün yaptıkları aramalarda 30 metruk bina, ahır ve boş evi aradı. Gün boyu süren aramalarda, herhangi bir sonuç çıkmadı.

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Armutlu Mahallesi çevresinde yoğunlaştırılan arama çalışmalarında Tina ilk kez görüntülenirken, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile jandarma komando timleri, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Gönen Doğal Afetler Arama ve Kurtarma Derneği'ne (GÖNDAK) bağlı toplam 100 kişiden oluşan ekip, bölgedeki aramalarını sürdürüyor.

(DHA)

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