Kayınpederin gelinine verdiği ilişki tavsiyesi sosyal medyada gündem oldu! "Geceliğini giy, kocanı yatağına çek"

Arkadaşının evliliğinden sorunlar yaşadığını ve boşanmaya karar verdiğini söyleyen genç kadının sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Arkadaşından izin alarak anlattığı hikayesinde genç kadın kayınpederin herkesi şaşkına çeviren bir ilişki tavsiyesinde bulunduğunu belirterek, "Bu kulaklar daha ne duyacak acaba? Bir evlilikte cinsellikle alakalı tavsiyeleri kayınpeder mi verir sizce? Geçen arkadaşımla sohbet ettikten sonra özellikle iznini isteyip anlattığım bir hikaye bu. Evliliklerinin ilk yıllarında sık sık tartışıyorlarmış. Kavgalarının sıklığı sebebiyle de boşanmak istiyorlar ve bunu kayınpederi duyuyor. Daha sonrasında kayınpederi alkol aldığı bir gün gecenin bir vakti gelinini arıyor. Gelinine verdiği tavsiye ise, 'Kahveni yap, geceliğini giy, kocanı yatağına çek. Gerisini ben mi söyleyeyim? Sana güveniyorum sen halledersin' gibi şeyler söylemiş" dedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Arkadaşının başına gelen olaydan sonra kullanıcılarının yorumlarını merak ettiğini ifade eden genç kadın, "Bana göre bu tavsiyeyi yalnızca anne verebilir veya kayınvalide arkadaş gibiyse bir nebze de olsa söyleyebilir. Ama bir kayınpederin gecenin 12'sinde ya da 1'inde arayarak hem de alkollü bir şekilde bu tavsiyeleri vermesi sizce ne kadar doğru?" diye konuştu.