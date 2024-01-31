Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Kayınpederin gelinine verdiği ilişki tavsiyesi sosyal medyada gündem oldu! "Geceliğini giy, kocanı yatağına çek"

    Kayınpederin gelinine verdiği ilişki tavsiyesi sosyal medyada gündem oldu! "Geceliğini giy, kocanı yatağına çek"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    31.01.2024 11:09 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    TikTok'ta bir arkadaşının kayınpederinin verdiği ilişki tavsiyesini anlatan bir kadın sosyal medyada gündem oldu. Arkadaşının evliliğinde sorunlar olduğunu belirten genç kadın, kayınpederininin bir gün onu arayarak, "Geceliğini giy, kocanı yatağına çek. Gerisi mi ben mi söyleyeyim?" dediğini anlattı. O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

    Arkadaşının evliliğinden sorunlar yaşadığını ve boşanmaya karar verdiğini söyleyen genç kadının sözleri sosyal medyada gündem oldu.

    4

    Arkadaşından izin alarak anlattığı hikayesinde genç kadın kayınpederin herkesi şaşkına çeviren bir ilişki tavsiyesinde bulunduğunu belirterek, "Bu kulaklar daha ne duyacak acaba? Bir evlilikte cinsellikle alakalı tavsiyeleri kayınpeder mi verir sizce? Geçen arkadaşımla sohbet ettikten sonra özellikle iznini isteyip anlattığım bir hikaye bu. Evliliklerinin ilk yıllarında sık sık tartışıyorlarmış. Kavgalarının sıklığı sebebiyle de boşanmak istiyorlar ve bunu kayınpederi duyuyor. Daha sonrasında kayınpederi alkol aldığı bir gün gecenin bir vakti gelinini arıyor. Gelinine verdiği tavsiye ise, 'Kahveni yap, geceliğini giy, kocanı yatağına çek. Gerisini ben mi söyleyeyim? Sana güveniyorum sen halledersin' gibi şeyler söylemiş" dedi.

    SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

    5

    Arkadaşının başına gelen olaydan sonra kullanıcılarının yorumlarını merak ettiğini ifade eden genç kadın, "Bana göre bu tavsiyeyi yalnızca anne verebilir veya kayınvalide arkadaş gibiyse bir nebze de olsa söyleyebilir. Ama bir kayınpederin gecenin 12'sinde ya da 1'inde arayarak hem de alkollü bir şekilde bu tavsiyeleri vermesi sizce ne kadar doğru?" diye konuştu.

    İlginizi Çekebilir

    Görüntüler şoke etti! Cinsel taciz, çocuk pornografisi...

    Görüntüler şoke etti! Cinsel taciz, çocuk pornografisi...

     Karısını otoparkta sevgilisiyle yakaladı! İfşa görüntüleri çok konuşuldu

    Karısını otoparkta sevgilisiyle yakaladı! İfşa görüntüleri çok konuşuldu

     Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

     Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

    Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

     Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Kesfet

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Aşka geldi! Dudak dudağa pozlarını paylaştı...'Erken Sevgililer Günü'Aşka geldi! Dudak dudağa pozlarını paylaştı...'Erken Sevgililer Günü'
    Kendi tabutum gibi hissettimKendi tabutum gibi hissettim
    Evli futbol antrenörü ve hakemin yasak aşkı kanlı bittiEvli futbol antrenörü ve hakemin yasak aşkı kanlı bitti
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya ilişki sorunları
    En Çok Okunan Trend Haberler
    En düşük emekli maaşı için rakam ve tarih verdi, '2 TL' detayı dikkat çekti

    En düşük emekli maaşı için rakam ve tarih verdi, '2 TL' detayı dikkat çekti

    Trafik cezalarında yeni dönem! İndirimli ödemede süre uzatıldı

    Trafik cezalarında yeni dönem! İndirimli ödemede süre uzatıldı

    Fenomenin olay hareketi! Kimseye aldırmadı

    Fenomenin olay hareketi! Kimseye aldırmadı

    Evli futbol antrenörü ve hakemin yasak aşkı kanlı bitti

    Evli futbol antrenörü ve hakemin yasak aşkı kanlı bitti

    Karısını sokak ortasında soyup dakikalarca darp etti! "Zina cezası" diyerek bağırdı

    Karısını sokak ortasında soyup dakikalarca darp etti! "Zina cezası" diyerek bağırdı

    Babasını öldürüp başını kesti! Kesik başı sosyal medyada gösterdi

    Babasını öldürüp başını kesti! Kesik başı sosyal medyada gösterdi

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

    Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    İndirimdeki Columbia Powder Lite Mont ile soğuklara meydan okuyun

    İndirimdeki Columbia Powder Lite Mont ile soğuklara meydan okuyun

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.