HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 8 aylık hamile kadın araca düzenlenen silahlı saldırıda yaralandı

8 aylık hamile kadın araca düzenlenen silahlı saldırıda yaralandı

31.12.2020 19:15 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
8 aylık hamile kadın araca düzenlenen silahlı saldırıda yaralandı

Isparta’da bir kişi akrabasının aracının önünü keserek kurşun yağdırırken, araçta bulunan 8 aylık hamile bir kadın yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Isparta-Bozanönü yolu üzerinde bulunan Hurdacılar Sitesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, şehir istikametine doğru seyir halinde olan Hakan B. idaresindeki 32 AAF 359 plakalı panelvan aracın önü henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı akrabası Ş.E. tarafından kesildi. Ş.E. önünü kestiği panelvan araca doğru 3 el silahıyla ateş etti. Ş.E.’nin silahından çıkan kurşunlardan 2’si aracın camına, biri de motor bölümüne isabet etti. Camdan giren kurşunlardan biri araçta bulunan 8 aylık hamile C.E.’nin kolunu sıyırdı. Bu sırada Hakan B. aracıyla olay yerinden uzaklaşırken, Ş.E. de otomobiliyle kaçtı. Hakan B. aracıyla ikamet ettiği Muzaffer Türkeş Mahallesi’ne gelerek, polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kolundan yaralanan C.E.’yi ambulansla hastaneye kaldırdı. C.E.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan olay yeri inceleme ekipleri kurşunlanan araç ve olayın olduğu yerde detaylı bir inceleme yaptı.

"KURŞUNLAYAN YAKIN AKRABASI OLUYOR"

Gazetecilere açıklama yapan Hakan B.’nin dayısı Ahmet Polat, olayın nasıl olduğunu anlattı. Polat, “Çocuk sanayiye gidiyor. Kurşunlayan da yakın akrabası oluyor. Çocuk sanayiye gittiğinde kurşunlayan kişi aracıyla geliyor 3 el ateş ediyor. Olayda bir kişi hafif yaralanıyor” dedi. Polis olaydan sonra aracıyla kaçan Ş.E.’yi yakalamak için çalışma başlattı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü modelden olay paylaşım! Takipçileri büyülendi Ünlü modelden olay paylaşım! Takipçileri büyülendi
Hareketli anlar! İntihar etmek isteyen kişi denize atladıHareketli anlar! İntihar etmek isteyen kişi denize atladı
13 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!13 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyada olay oldu

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyada olay oldu

Dükkana giren otomobil alev topuna döndü

Dükkana giren otomobil alev topuna döndü

Hareketli dakikalar! PÖH’ün nefes kesen operasyonu ile yakalandı

Hareketli dakikalar! PÖH’ün nefes kesen operasyonu ile yakalandı

Yılbaşı kısıtlaması ile ilgili merak edilenler

Yılbaşı kısıtlaması ile ilgili merak edilenler

Yeni işiyle şaşırttı! Hayranlarına müjdeyi verdi

Yeni işiyle şaşırttı! Hayranlarına müjdeyi verdi

Tepeli: Bu ülkenin yarısı kadın, siz geri zekalı mısınız?

Tepeli: Bu ülkenin yarısı kadın, siz geri zekalı mısınız?

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Defnettikleri kişinin anneleri olmadığını öğrenince şoke oldular

Defnettikleri kişinin anneleri olmadığını öğrenince şoke oldular

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İzmir'de dehşet! Oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

İzmir'de dehşet! Oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Hırvatistan 6,3 büyüklüğünde depremle sarsıldı!

Hırvatistan 6,3 büyüklüğünde depremle sarsıldı!

Çavuşoğlu açıkladı: Putin teklif etti, Erdoğan talimat verdi

Çavuşoğlu açıkladı: Putin teklif etti, Erdoğan talimat verdi

Diğer Haberler

Mardin'de zincirleme trafik kazası: 13 yaralı

Mardin'de zincirleme trafik kazası: 13 yaralı

Alışverişten dönen liseli Hanife Büşra'nın başına yorgun mermi isabet etti

Alışverişten dönen liseli Hanife Büşra'nın başına yorgun mermi isabet etti

Büyükçekmece'de denize atlayan kişiyi zabıta kurtardı

Hareketli anlar! İntihar etmek isteyen kişi denize atladı

Çatalca'da korkutan fabrika yangını

Çatalca'da korkutan fabrika yangını

Akrilik boya hangi özelliklere sahiptir? Nasıl kullanılır?

Akrilik boya hangi özelliklere sahiptir? Nasıl kullanılır?

Eşini boğarak öldürmüştü! Mahkemede son sözleri 'pes' dedirtti

Eşini boğarak öldürmüştü! Mahkemede son sözleri 'pes' dedirtti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.