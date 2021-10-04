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8 çocuğu olan anneden ilginç itiraf! “Daha çok çocuk yapacağız”

04.10.2021 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 yaşındaki Yalancia isimli kadın tam 8 çocuk sahibi. Sosyal medya hesabından sık sık ailesiyle ilgili paylaşımlar yapan Yalancia, geniş ailesini yargılayan ve çocuklarının hepsinin farklı babalardan olduğuna yönelik eleştirilere sert cevap verdi.

8 çocuğu olan anneden ilginç itiraf! “Daha çok çocuk yapacağız”

Yalancia ve eşi Mike çocukluklarından biri büyük bir aileye sahip olmak istiyordu. 17 yaşında hayatlarını birleştiren çift ise şimdilerde 8 çocuğun ebeveyni. Yalancia ve eşi çocuklarına bakmak için sosyal yardım aldıkları iddialarını reddederek geçimlerini sağlamak için çalıştıklarını söyledi.

SOSYAL MEDYADA AİLESİNİ PAYLAŞIYOR

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‘that_rosario_life’ adıyla bir TikTok hesabı bulunan aile 2.3 milyon kişi tarafından takip ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan 29 yaşındaki Yalancia, sekiz çocuk annesi olduğunu öğrendiklerinde insanların büyük bir şok yaşadığını söyledi. Eşi Mike ile daha geniş ve büyük bir aileye sahip olmak istediklerini dile getiren Yalancia, 10 çocuk yapmayı düşündüklerini belirtti.

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TÜM ÇOCUKLARI ERKEK

Instagram hesabında 300 bin takipçisine aile hayatının detaylarını açıklayan Yalancia, “Her zaman böyle büyük bir aileye sahip olmak için genç göründüğümü söylüyorlar. İlk çocuğum 17 yaşında dünyaya geldi. Çocuklarla birlikte okul hayatımı da devam ettirdim.” dedi.

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Çocukların hepsinin erkek olmasının takipçilerin dikkatini çektiğinden söz eden Yalancia, “Bir çocuğumuzun kız olmasını umuyorum. Ancak bu durum kesinlikle şart değil. Ben ve ailem çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

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sosyal medya
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