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8 Mart Dünya Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı? Kadınlar Günü tarihçesi!

06.03.2021 19:59 | Son Güncelleme:
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı? Kadınlar Günü tarihçesi!

8 Mart Dünya Kadınlar günü nasıl ortaya çıktı? Kadınlar Günü yaklaşırken en çok merak edilen sorulardan biri oldu. Tarihi 1909'a dayanan Dünya Kadınlar Günü her yıl çeşitli etkinlikler ile tüm dünyada kutlanıyor. Peki, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı? İşte, 8 Mart tarihçesi!

8 Mart Dünya Kadınlar günü tarihçesi gündemde en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Tüm dünyada yıllardır kutlanan Dünya Emekçi Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı? sorusu tüm dünyada kutlanan ve kadınlar ile ilgili en çok mesaj verilen o gün yaklaşırken pek çok kişinin bilgi sahibi olmaya çalıştığı bir konu haline geldi. Peki, Dünya Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı? İşte, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü tarihçesi!

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı?

8 Mart 1857 yılında New York’ta tekstil sektöründe çalışan yüzlerce kadının düşük ücretlerini, uzun çalışma saatlerini ve ağır çalışma koşullarını protesto etmek için grev yapmıştır. Eylem sırasında işçiler fabrika kilitlenmiş ve çıkan yangın sonucunda 120 kadın yanarak can vermiştir. Bu acı olay, Dünya Kadınlar Günü’nün ortaya çıkmasındaki en önemli etken olarak gösterilmektedir.

1910 yılında Danimarka’da, Almanya Sosyal Demokrat Parti önderlerinden biri olan Clara Zetkin, 8 Mart’ın Kadın Günü olarak kutlanmasını önerdi ve bu öneri oy birliği ile kabul edildi.

1977 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, fabrikada ölen işçilerin anısına 8 Mart’ın her yıl Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanılmasına karar vermiştir.

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Türkiye'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Darbe öncesi dönemde Türkiye'de, Dünya Kadınlar Günü Kutlamaları bugünkü kadar kapsamlı olmasa da yapılıyordu. Ancak darbe döneminde dört yıl boyunca kutlama yapılamadı. 1984 yılından itibaren ise 8 Mart her yıl daha geniş kitlelere ulaşarak çeşitli etkinlikler ile kutlanıyor ve "kadın hakları", "kadın - erkek eşitliği" ile ilgili mesajlar gündeme geliyor.

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Dünya Kadınlar Günü

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