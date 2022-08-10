8 senelik aşk bitti apartta bekleyen Mbappe eski Fenerbahçeli yıldızın büyük aşkına kancayı taktı! Yakayı böyle ele verdiler

Sekiz yıldır birlikte olan Van Der Wiel - Rose Bertram'ın ayrılık kararı çok şaşırttı! Fenerbahçe'den Cagliari'ye oradan da ABD takımlarından Toronto'ya transfer olan Van Der Wiel, erken denebilecek bir yaşta futbolu bıraktı.
Dünyanın en iyi futbolcuları arasında yer alan Kylian Mbappe'nin Rose Bertram ile aşk yaşadığı iddia edildi. Le Parisien'in aktardığı habere göre Fransızların altın çocuğu Mbappe, Bertram'ı yanına getirmek için özel bir jet gönderdi.
Kylian Mbappe ile Rose Bertram'ın Instagram'da aynı yerlerden story paylaşması aşk iddialarını güçlendirdi. Real Madrid'e transfer olacağı konuşulan Mbappe, PSG'nin yüksek kontrat yenileme teklifini kabul etmiş ve sözleşmesini yenilemişti.
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