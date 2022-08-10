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  4. 8 senelik aşk bitti apartta bekleyen Mbappe eski Fenerbahçeli yıldızın büyük aşkına kancayı taktı! Yakayı böyle ele verdiler

8 senelik aşk bitti apartta bekleyen Mbappe eski Fenerbahçeli yıldızın büyük aşkına kancayı taktı! Yakayı böyle ele verdiler

10.08.2022 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aziz Yıldırım döneminde Fransız devi PSG'den transfer edilen Van der Wiel, istenilen seviyeye bir türlü gelememişti. Formasını Şener Özbayraklı'ya kaptıran Van Der Wiel'in performansındaki sorunun sevgilisi Rose Bertram olduğu iddia edilmişti. İstanbul'da mankenlik yapan Bertram özel hayatıyla gündeme gelmişti.

8 senelik aşk bitti apartta bekleyen Mbappe eski Fenerbahçeli yıldızın büyük aşkına kancayı taktı! Yakayı böyle ele verdiler

Sekiz yıldır birlikte olan Van Der Wiel - Rose Bertram'ın ayrılık kararı çok şaşırttı! Fenerbahçe'den Cagliari'ye oradan da ABD takımlarından Toronto'ya transfer olan Van Der Wiel, erken denebilecek bir yaşta futbolu bıraktı.

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DÜNYA BU İDDİAYI KONUŞUYOR! MBAPPE, ROSE BERTRAM'IN PEŞİNDE

Dünyanın en iyi futbolcuları arasında yer alan Kylian Mbappe'nin Rose Bertram ile aşk yaşadığı iddia edildi. Le Parisien'in aktardığı habere göre Fransızların altın çocuğu Mbappe, Bertram'ı yanına getirmek için özel bir jet gönderdi.

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SOSYAL MEDYADA YAKAYI ELE VERDİLER

Kylian Mbappe ile Rose Bertram'ın Instagram'da aynı yerlerden story paylaşması aşk iddialarını güçlendirdi. Real Madrid'e transfer olacağı konuşulan Mbappe, PSG'nin yüksek kontrat yenileme teklifini kabul etmiş ve sözleşmesini yenilemişti.

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