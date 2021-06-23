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80 yaşındaki kocasından miras kalmıştı! Meltem Miraloğlu yeni hamlesiyle şaşırttı

23.06.2021 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2018 yılında Amerika’ya yerleşen Meltem Miraloğlu, bir süre sonra orada tanıştığı 80 yaşındaki Patrick isimli biriyle evlenmişti. Çalkantılı evliliği sonrası miras karşılığı kocasıyla bir araya geldiği söylenen Meltem Miraloğlu, ABD’de organlarını bağışladığını açıkladı.

80 yaşındaki kocasından miras kalmıştı! Meltem Miraloğlu yeni hamlesiyle şaşırttı

Hayat Devam Ediyor dizisinde canlandığı çocuk gelin rolüyle hafızalara kazınan Meltem Miraloğlu, 2018 yılında ABD’ye yerleşerek, 80 yaşındaki Patrick isimli bir adamla evlenmişti.

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Kendisinden 48 yaş büyük ABD'li Patrick Grady ile nikah masasına oturan oyuncu aradığı mutluluğu bulamamış eşi tarafından terk edilmişti. Sonrasında haklarında dudak uçuklatan bir miras karşılığı kağıt üzerinde evli kaldıkları söylentileri çıkmıştı.

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Bir ailenin yanına çocuk bakıcısı olarak yerleşen Meltem Miraloğlu kendine yeni bir yol çizmişti. Amerika'da yeni bir hayata başlayan genç oyuncu sürpriz bir karar aldı.

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MELTEM MİRALOĞLU ORGANLARINI BAĞIŞLADI

Organlarını bağışlamak için gönüllü olan Meltem Miraloğlu, 'Amerika'da organ bağışı yaptım. Ben öldükten sonra bütün organlarımı, anne-babası olmayan ve organ alacak parası olmayan insanlara bağışladım' mesajını paylaştı.

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2019 yılında Amerika'ya yerleşen Meltem Miraloğlu "Beni ekranda görememenizin sebebi, şu an bir proje teklifi gelmiyor ve proje teklifi alamadığım için ben bugün Amerika’dayım ve beni ekranda göremiyorsunuz." ifadelerini kullanmıştı.

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