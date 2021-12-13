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  4. 88 yaşında usta şoförlere taş çıkartan Emine Nine hiç ceza almadı

88 yaşında usta şoförlere taş çıkartan Emine Nine hiç ceza almadı

13.12.2021 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvinli Emine Nine, usta şoförlere taş çıkartan şoförlüğü ile takdir topluyor. Arhavi ilçesi Yolgeçen köyünde yaşayan 4 çocuk annesi Emine Akkaya'nın 9 tane de torunu var. 88 yaşında olmasına rağmen trafik kurallarına uyan ve hiçbir cezası bulunmayan Emine Nine, otomobiliyle köy yolları ve il merkezi arasında rahatça seyahat ediyor.

88 yaşında usta şoförlere taş çıkartan Emine Nine hiç ceza almadı

Köyde yaşadığı için ilçeye kendi aracıyla gidip gelen Akkaya’yı görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Bastonuyla arabaya binen fakat direksiyon koltuğuna oturunca usta şoför haline gelen Akkaya, aynı zamana oldukça dikkatli bir sürücü. Emniyet kemeri takmadan seyahat etmeyen yaşlı kadın, 36 yıldır kaza yapmamış olmasını kurallara uymasına bağlıyor.

Akkaya, kar kış demeden zorlu köy yollarında rahatlıkla aracıyla seyahat edebiliyor.

"OĞLUMUN ISRARIYLA ALDIM, HİÇ KAZA YAPMADIM"

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"36 yıldır otomobil kullanıyorum" diyen Akkaya “Şoförlüğü 50 yaşın üzerinde oğlumun ısrarıyla öğrendim. Almanya’da yaşıyorduk. Memlekete döndüğümden, köyden ilçeye gidip gelmek zor oluyordu. Oğlumun ısrarı sonucu ehliyet alarak otomobil kullanmayı öğendim. İlçeye gidiyorum, köylere gidiyorum. Son yıllarda gece fazla gezmiyorum. Uzaklara pek gitmiyorum. Ama eskiden çok gezerdim şimdi yaşımız var. Şu ana kadar 4 araba değiştirdim. Arazili arabam bile oldu. Hiç kaza yapmadım, bunun kurallara uymama ve yavaş kullanmama bağlıyorum “ dedi.

"ÖNCEDEN KADIN SÜRÜCÜ OLDUĞU İÇİN BAKIYORLARDI, ŞİMDİ YAŞINDAN DOLAYI BAKIYORLAR"

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Oğlu İbrahim Akkaya ise annesinin çok dikkatli bir sürücü olduğunu belirterek "Biz Almanya’da yaşadığımızdan annem burada ilçeye gidip gelmesi zor oluyor. Yıllar önce ehliyet sınavına girdi kazandı. Şimdide ilerleyen yaşına rağmen otomobil kullanıyor. Annem çok dikkatli sürücüdür. Kurallara uyar. İlk yıllarda pek kadın sürücü olmadığından birçok insan annem araba kullanırken bakardı. Şimdi de yaşından dolayı bakıyorlar” ifadelerini kullandı.

İHA

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Artvin
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