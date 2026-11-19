Çorum'un Kargı ilçesinde kocasının ağzına ve burnuna böcek ilacı sıkarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan kadın hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

112'Yİ ARAYIP YARDIM ÇAĞIRDI

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca, "üstsoy veya altsoydan birine ya da eş, boşandığı eş veya kardeşe karşı tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle hazırlanan iddianamede, Sevim Yabacı'nın (54), 8 Temmuz 2026'da 112'yi arayarak, eşi Hüseyin Yabacı'nın (77) eve alkollü geldiği ve kendi ağzına sinek ilacı sıktığını belirterek yardım istediği belirtildi.



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OĞLU ŞİKAYETÇİ OLDU

Hüseyin Yabacı'nın, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 9 Temmuz'da vefat ettiği hatırlatılan iddianameye göre, Hüseyin Yabacı'nın oğlu Muhittin Yabacı'nın, babasının ölümüyle ilgili Sevim Yabacı'dan şikayetçi olması üzerine Kargı Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

"AĞZINA SİNEK İLACI SIKMIŞ"

Gözaltına alınan Sevim Yabacı, sorgusunda suçlamaları reddederek, eşi Hüseyin Yabacı ile hiçbir sorunlarının olmadığını, olay günü eşinin eve düşmüş şekilde sarhoş geldiğini, kendisini yıkayarak yatırdığını, evde uzandığı esnada tavuklara bakmak için bahçeye çıktığını, geri döndüğünde eşinin çekyatta yatar vaziyette nefes almakta zorlandığını gördüğünü, ambulansı aradığını anlattı.

Sevim Yabacı'nın olay günü 112'yi arayarak, "Eşim eve alkollü geldi, ağzına sinek ilacı sıkmış" şeklinde ihbarda bulunduğu da iddianamede yer aldı.

KANINDA ALKOL ÇIKMADI

Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı Kimya İhtisas Dairesi Toksikoloji Şubesince düzenlenen raporda Hüseyin Yabacı'nın kanında alkol bulunmadığı, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 1. İhtisas Daire Kurulunun incelemesinde ise Yabacı'nın ölümünün böcek ilacı zehirlenmesi sonucu meydana geldiği yönündeki raporu da iddianameye girdi.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığına devredilen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamenin 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmesinin ardından mahkemece tensip zaptı yazılarak, sanığın tutuklu yargılanmasına karar verildi.

Sanık Sevim Yabacı, mahkemece belirlenen gün ve saatte ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: AA | Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır