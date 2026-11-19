Şirketi TMSF'ye geçen sabah saatlerinde adli kontrol şartıyla serbest kalan Mustafa Yazıcı'nın babası Hayati Yazıcı'nın görevden alınacağı iddia edilmişti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, bugün 9 yeni belediye başkanının AK Parti'ye geçtiği törende hazır bulundu.

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MUSTAFA YAZICI'YA ADLİ KONTROL

Adil Varlık Yönetimi ortaklarından Mustafa Yazıcı hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir imza atma şeklinde adli kontrol kararı verildi.

9 BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİ'YE GEÇTİ

Candan Yüceer - Tekirdağ Büyükşehir - Bağımsız

Büşra Özdemir - Antalya Büyükşehir - CHP

Saniye Caran - Antalya Korkuteli - CHP

Fahri Duran - Antalya Demre - CHP

Sefer Karaahmetoğlu - İstanbul Beyoğlu - CHP

Bülent Kara - Giresun Tirebolu - İYİ Parti

Erdinç Altınok - Adana Yumurtalık - CHP

Özkan Günenç - Edirne Enez - CHP

Ramazan Karakaya - Uşak Karahallı - CHP

AK Parti'ye transfer olan belediye başkanlarının rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Toplantıda net mesajlar veren Erdoğan; "Partimiz ile ilgili ahkam kesenler çok iyi bilsin ki AK Parti millet için vardır. Unutmayın millete hizmet için vardır. Emanetini taşıdığımız aziz milletimizin hizmetkarı, emrindeyiz. Hiç bir arkadaşımız milletle irtibatını koparamaz, milletin sesine kulak tıkayamaz. Biz milletini sinesinden çıktık. Biz Kaf dağının zirvesinden siyaset yapanları indirdik. Milletin arasındayız oradan da kimse bizi koparamaz. 24 yıldır çok önemli işler yaptık, yapamadıklarımızın farkındayız. O hedeflere ulaşmak için canla başla çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.