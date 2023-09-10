9 Eylül reyting sonuçları açıklandı! Ya Çok Seversen, Gönül Dağı, Kardeşlerim, Türkiye İsviçre maçı, MasterChef gecenin galibi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 9 Eylül Cumartesi gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Ya Çok Seversen, Gönül Dağı, Kardeşlerim, Türkiye İsviçre maçı, MasterChef gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 9 Eylül Cumartesi gününün reyting sonuçları...

9 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

9 Eylül Cumartesi gününe ilişkin reyting sonuçları açıklandı.

Total'de birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada Gönül Dağı özet yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Masterchef Türkiye All Star, üçüncü sırada Gönül Dağı özet yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Masterchef Türkiye All Star, üçüncü sırada Gönül Dağı özet yer aldı.

GEÇEN HAFTANIN (2 EYLÜL) REYTİNG SONUÇLARI

2 Eylül Cumartesi günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total’de 1. sırada TV8’de izleyici ile buluşan “MasterChef Türkiye All Star”, 2. sırada ATV’de ekranlara gelen “Melefiz 2: Kötülüğün Gücü”, 3. sırada ise Kanal D’de yayınlanan “Ya Çok Seversen” yer aldı.

AB’de 1. sırada “MasterChef Türkiye All Star”, 2. sırada “Güldür Güldür Show” tekrar bölümü, 3. sırada ise “Fox Ana Haber Hafta Sonu” yer aldı.



