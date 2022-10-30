9 ili etkileyecek! Meteoroloji uyardı... Bambaşka bir renge bürünebilir

Belirli dönemlerde Suriye'den gelen toz taşınımı ülkemizdeki çeşitli şehirlerde etkili oluyor. Etkili olduğu dönemde çamur şeklinde yağışlara yol açabilen bu doğa olayı nedeniyle, başta araçların üstü olmak üzere kentlerin genelinin kahverengiye büründüğü görülebiliyor. Suriye kaynaklı toz taşınımına ilişkin Meteoroloji'den yeni bir uyarı geldi. Uyarı, ülkemizdeki 9 ili kapsıyor. İşte detaylar...

TOZ TAŞINIMI BEKLENEN O İLLER

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş ile Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin ve Adıyaman'da, Suriye kaynaklı toz taşınımı bekleniyor.

ÇAMUR ŞEKLİNDE YAĞIŞLAR

Ulaşımda aksamalar ve çamur şeklindeki yağışlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. (AA)





