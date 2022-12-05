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9 yaşındaki kıza iğrenç taciz! 'Kız çıplaktı' deyip o anları anlattı: Kemerini düzeltiyordu, daha sonra dışarı çıkartarak vurduk

05.12.2022 23:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da 9 yaşındaki kız çocuğuna iğrenç taciz. H.B. ve arkadaşları metruk binanın önünden geçerken içerden duydukları ses üzerine cep telefonlarının ışıklarını açarak içeriye girdi. Hayatının şokunu yaşayan H.B. 25 yaşındaki sapığın 9 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz girişimini fark etti. Kızın çıplak olduğunu, sapığın ise kemerini düzelttiğini gören H.B. o anlarda yaşanan korkunç dakikaları saniye saniye anlattı.

9 yaşındaki kıza iğrenç taciz! 'Kız çıplaktı' deyip o anları anlattı: Kemerini düzeltiyordu, daha sonra dışarı çıkartarak vurduk

Diyarbakır’da 9 yaşında bir kız çocuğunu taciz ettiği öne sürülen şüpheli, sokak ortasında mahalleli tarafından darp edildi. Şahsı suçüstü yakalayan genç, kan donduran anları anlattı.

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İÇERİ GİRİNCE HAYATLARININ ŞOKUNU YAŞADILAR

Olay, dün akşam saatlerinde Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 792. Sokak’ta bulunan metruk bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 19.30 civarı metruk bir evin önünden geçen H.B. ve arkadaşları içeride bir kişinin olduğunu gördü. Cep telefonlarının ışıklarını yakarak içeriye giren gençler, 25 yaşlarındaki bir şahsın 9 yaşındaki kız çocuğuna taciz ve tecavüz girişimini görünce şok oldu. Gençler, kızın güvenliğini sağlarken, çevredekiler tarafından da durumun öğrenilmesi üzerine tacizci sokak ortasında darp edildi.

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"KIZ ÇIPLAK ŞEKİLDEYDİ"

Tacizciyi suçüstü yakalayan H.B., olay anını saniye saniye anlattı. H.B., kız çocuğunun çıplak halde olduğunu, tacizcinin de giyinmeye başladığını ileri sürerek şahsın ceza alması için yetkililere çağrıda bulundu. H.B., "Saat 19.30 civarıydı, yoldan geçerken burada birinin olduğunu fark ettik. İçeri girerek ışığımı yaktım, arkadaşlarla baktığımızda şüpheli oturuyordu, kız çıplak şekildeydi, şoka girdik. Biz, içeri girdiğimizde kemerini düzeltiyordu, daha sonra dışarı çıkartarak vurduk. İstiyoruz ki cezasını alsın. Kız 9 yaşındaydı, adam 25 yaşlarındaydı" dedi.

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"GÖZÜMÜZLE ŞAHİT OLDUK"

"Yetkililerden rica ediyoruz, bu metruk evin yıkılmasını istiyoruz" diyen H.B., "Kadınlarımız var. Biz, gözümüzle şahit olduk, yetkililerin gerekeni yapmasını rica ediyoruz. Mahalle sakinleri polisi aradı şahsın cezasını çekmesi için. Polis alıp karakola gitti. Ben de giderek ifademi verdim. Gözümüzle şahit olduk" ifadelerine yer verdi.

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Olayla ilgili inceleme devam ederken, şüpheli mahalleli tarafından polis ekiplerine teslim edildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır taciz

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