MAGAZİN

90'lı yılların ünlü şarkıcısı Zeynep Türkeş evleniyor!

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.09.2018 13:07 | Son Güncelleme

Ah Memedim şarkısıyla 90'lı yıllara damga vuran Zeynep Türkeş, Can Yalman ile nikah masasına oturuyor! İşte bir döneme damga vuran Zeynep'in son hali...

90'lı yılların ünlü şarkıcısı Zeynep Türkeş evleniyor!

Büyük olasılıkla 1990'larda gençlik yıllarını yaşayanlar Zeynep Türkeş'i ya da müzik dünyasında tanındığı adıyla Zeynep'i hemen hatırlamıştır. Özellikle ilk albümü İnadı Bırak'taki Ah Memedim şarkısıyla tanınan Zeynep, şu sıralar evlilik hazırlığında!

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2 yıldır basketbol menajeri Can Yalman ile birlikte olan Türkeş, yarın akşam nikah masasına oturacak.

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KÖYE YERLEŞMİŞTİ!

22 yıl önce Muğla Milas'ta konser verdikten sonra oraya aşık olan ve geçtiğimiz yıllarda Kıyıkışlacık köyüne yerleşen şarkıcı Zeynep, sponsoru iş insanı Sadık Özdemir'in desteğiyle kullanılamaz haldeki yolu yöreye kazandırmış ve geçtiğimiz hafta bununla da gündeme gelmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Ah Mehmedim zeynep Zeynep Türkeş

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