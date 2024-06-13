İspanya'da gergin anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Osman Kavala ve Demirtaş sorusuna tepki: Bana başını sallama!

Türk heyeti ve İspanyol heyeti Madrid'te buluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İspanya Başbakanı Sanchez ortak bir basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkan Erdoğan'a sorulan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş sorusu sonrası ortam gerildi, Erdoğan'ın verdiği yanıt dikkat çekti.

El Pais muhabiri bir basın mensubu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın durumunu sordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu sorunun sorulmasına şaşırdığını belirtti ve sert bir yanıt verdi! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o yanıtı...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MUHABİRE KAVALA VE DEMİRTAŞ YANITI!

"Türkiye bir hukuk devletidir, kararları yargı verir. Bu verdiğiniz isimlerle ilgili olarak hukuk devletindeki yargımız kararını vermiş ve bu kararlar çerçevesinde sonuçlanmıştır. Bu isimlerden biri 100'ü aşkın ölümüne neden olmuştur birçok terör yerde terör estirmiştir. Ülkemizin güneydoğu bölgesinde ölümlere neden oldular. Şu anda tabi sizlerin bu soruları sorması bizi düşündürüyor. Bir basın mensubunun teröristleri savunuyor olması bizi ciddi manada üzmektedir.

BÖYLE TEPKİ GÖSTERDİ: BAŞINI SALLLAMA BEN SALLAMIYORUM!

Başını sallama! Bak ben sallamıyorum, ben dimdik devam ediyorum. Bu Osman Kavala olur bu Selahattin Demirtaş olur, biz hukukun emrettiğini yaparız!







