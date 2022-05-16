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  4. 900 bin TL'lik akılalmaz hırsızlık! Altınlarla kayıplara karıştı

900 bin TL'lik akılalmaz hırsızlık! Altınlarla kayıplara karıştı

16.05.2022 18:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı’da akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı meydana geldi. Eski bir dükkanın duvarını kırıp bitişikteki kuyumcuya giren hırsız, 900 bin TL değerindeki altınları çaldı. Hırsızlık olayı sonrası kayıplara karışan şahsın bulunması için çalışma başlatıldı.

900 bin TL'lik akılalmaz hırsızlık! Altınlarla kayıplara karıştı

Edinilen bilgilere göre, sabah saat 04.00 sularında Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcu dükkanında alarm çalması üzerine olay yerine gelen polisler, kuyumcu dükkanının arka tarafında bulunan ve kullanılmayan bir dükkanın kapısının açık olduğunu fark etti.

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DUVARI KIRIP DÜKKANA GİRMİŞ

Kuyumcuyu dükkanı ile bağlantılı olan dükkanın duvarının kırılmış olduğunu gören ekiplerin yaptığı incelemenin ardından, yüzü maskeli bir kişi tarafından kullanılmayan iş yerinin kapısının kırılarak açıldığı ve iş yeri içerisinde bulunan duvarı kırıp kuyumcu dükkanına girdiğini tespit etti.

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900 BİN TL DEĞERİNDEKİ ALTINLARLA KAYIPLARA KARIŞTI

Vitrinde bulunan 30 adet altın burma yüzük, 80 adet altın yüzük ve 50 adet altın künyenin çalan maskeli kişi, 900 bin lira değerindeki altınlarla kayıplara karıştı. Şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kuyumcu Ağrı
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