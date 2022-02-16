93 kilo veren Pelin Öztekin son haliyle olay oldu! Göğüs dekoltesi dikkat çekti

Merhum sanatçı Rasim Öztekin'in kendisi gibi oyuncu olan kızı Pelin Öztekin, Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı eğlence programıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu.

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Öztekin, bir dönem verdiği kilolarla adından söz ettirmişti.

Mide ameliyatı sonrasında hızla kilo vermeye başlayan Öztekin, 6 ayda 53 kilo ardından 25 kiloyla toplamda 93 kilo vererek; 60 kiloya ulaşmıştı. Zayıfladıktan sonra bambaşka birine dönüşen ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu.



Derin göğüs dekolteli üstüyle poz veren Öztekin, son halini yayınladı. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken Öztekin'in iltifat yağmuruna tutuldu.



