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A'den Z'ye programı ile 90'lı yıllara damga vurmuştu! 54 yaşındaki Esra Ceyhan'ın son hali şaşırttı

12.12.2023 15:08 | Son Güncelleme:
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90'lı yıllarda ATV'de yaptığı A'dan Z'ye programıyla hafızalara kazınan Esra Ceyhan sosyal medyada yeniden gündem oldu. uzun yıllar televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve artık kamera önünden uzak bir hayat süren Esra Ceyhan'ın son hali görenleri şaşırttı.

Uzun yıllar boyunca ATV’de canlı olarak yayınlanan kadın programıyla ekranlarda olan Esra Ceyhan sosyal medya hesabını aktif kullanıyor.

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Şimdilerde 54 yaşında olan ünlü sunucu, programcılığa HBB'de İkiden Dörde isimli gündüz kuşağı kadın programıyla başladı. Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye isimli programı ile büyük çıkış yakalayan sunucu, 2001 yılında arabesk ve fantezi müziğin sevilen ismi Orhan Gencebay'ın Dil Yarası klibinde oynadı.

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Kanal D'de Esra Ceyhan'la isimli programı yapmaya başlayan güzel sunucu ardından TRT'ye transfer olup Esra Ceyhan'la Hayat adlı programda yer aldı.

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GÖREN BİR DAHA BAKTI

Sık sık günlük yaşamına dair paylaşımlar yapan ünlü sunucu Esra Ceyhan sosyal medyada tekrar gündem oldu.

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Esra Ceyhan’ın son hali görenleri şaşırttı.

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Instagram kullanıcılarından ünlü sunucuya, "Tatlı bayan maşallah", "A'dan Z'ye programınızı hiç unutmadım. Çocuklarıma anlatıyorum. Keşke yeniden başlasa, okul gibiydi. Ne çok şey öğrenip hayatımıza kattık. Yeniden başlayın lütfen" gibi yorumlar geldi.

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