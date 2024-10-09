A harfi ile başlayan kız isimleri, anlamları ve özellikleri

Doğacak çocuğa isim koymak, anne ve baba adayları için bebek bekleme sürecinde yapılan hazırlıkların başında gelir. Doğru bir isim seçmek isteyen anne ve baba adayları, seçecekleri ismi bir ömür taşıyacak olan bebeklerinin bu ismin enerjisinden de en olumlu şekilde etkilenmesini isterler. Bu nedenle de isim seçme konusu en çok önem verilen konulardan biridir.

A harfi ile başlayan kız isimleri ve anlamları nelerdir?

A harfinin diğer harflerden farklı olarak daha özel bir enerjiye sahip olduğuna inanılır. Harflerin enerjilerini araştıran kişiler, bu harf ile başlayan isimlere sahip olan kişilerin ata, lider ruhlu, enerjik olduğunu savunurlar. Bebek bekleyen anne ve baba adayları kız çocuklar için A harfi ile başlayan şu isimleri tercih edebilirler:

Ahu: Ceylan, zarif ve güzel kadın

Akasya: Süs bitkisi olan bir ağaç

Aça: Analık, ana

Açalya: Açelya çiçeği

Açanay: Açılan gül

Açe: Sumartra isimli adanın en kuzey kısmı

Açılay: Ayın şekilleri ve yansımaları

Ada: Cezire, deniz ya da göl suları ile çevrilmiş olan küçük kara parçalarının adı

Adagül: Adalarda yetişen bir gül türü

Adel: Asilzade, soylu, asil

Aden: Cennet bahçesi

Adile: Hukuklu, adaletli olan kişi

Adin: Cennet

Afife: Temiz, namuslu kişi

Afşin: Zırh, silah

Ahsen: En iyi en güzel

Ahter: Yıldız

Ahugül: Çok güzel

Ahufer: Gözleri kamaştıran güzellik

Ahunaz: Nazenin, nazlı

Ahunisa: Çok güzel kadın

Ahusun: Güzelliği gözler önünde duran

Almira: Prenses, soylu kadın

Amine: İnanan, güvenen, Hz. Muhammed'in annesinin adı

Arzu: Özlem, dilek, istek

Aslı: Temel, köken

Asuman: Gökyüzü, sema

Aybüke: Ay kadar güzel olan ve bilge, zeki