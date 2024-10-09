A harfi ile başlayan kız isimleri, anlamları ve özellikleri

Doğacak çocuğa isim koymak, anne ve baba adayları için bebek bekleme sürecinde yapılan hazırlıkların başında gelir. Doğru bir isim seçmek isteyen anne ve baba adayları, seçecekleri ismi bir ömür taşıyacak olan bebeklerinin bu ismin enerjisinden de en olumlu şekilde etkilenmesini isterler. Bu nedenle de isim seçme konusu en çok önem verilen konulardan biridir.
A harfinin diğer harflerden farklı olarak daha özel bir enerjiye sahip olduğuna inanılır. Harflerin enerjilerini araştıran kişiler, bu harf ile başlayan isimlere sahip olan kişilerin ata, lider ruhlu, enerjik olduğunu savunurlar. Bebek bekleyen anne ve baba adayları kız çocuklar için A harfi ile başlayan şu isimleri tercih edebilirler:
Ahu: Ceylan, zarif ve güzel kadın
Akasya: Süs bitkisi olan bir ağaç
Aça: Analık, ana
Açalya: Açelya çiçeği
Açanay: Açılan gül
Açe: Sumartra isimli adanın en kuzey kısmı
Açılay: Ayın şekilleri ve yansımaları
Ada: Cezire, deniz ya da göl suları ile çevrilmiş olan küçük kara parçalarının adı
Adagül: Adalarda yetişen bir gül türü
Adel: Asilzade, soylu, asil
Aden: Cennet bahçesi
Adile: Hukuklu, adaletli olan kişi
Adin: Cennet
Afife: Temiz, namuslu kişi
Afşin: Zırh, silah
Ahsen: En iyi en güzel
Ahter: Yıldız
Ahugül: Çok güzel
Ahufer: Gözleri kamaştıran güzellik
Ahunaz: Nazenin, nazlı
Ahunisa: Çok güzel kadın
Ahusun: Güzelliği gözler önünde duran
Almira: Prenses, soylu kadın
Amine: İnanan, güvenen, Hz. Muhammed'in annesinin adı
Arzu: Özlem, dilek, istek
Aslı: Temel, köken
Asuman: Gökyüzü, sema
Aybüke: Ay kadar güzel olan ve bilge, zeki