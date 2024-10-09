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A harfi ile başlayan erkek isimleri, anlamları ve özellikleri

Ferhan Petek Ferhan Petek
07.10.2024 21:34
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Anne ve baba adaylarının, yavrularını karşılamak için girdikleri tatlı telaşlardan biri de isim bulma heyecanı olur. Doğacak bebeğin cinsiyeti belli olduktan sonra kimi anne baba, önceden belirlediği isimlerle bu heyecana hazırlıklıdır, kimi anne baba da henüz bir isimde karar kılamayabilir.

A harfi ile başlayan erkek isimleri, anlamları ve özellikleri

Doğacak bebeğe isim belirlemek onun geleceğini planlanmanın bir parçası kabul edilir. Bunun nedeni koyulacak olan ismin bebeğin gelecek yaşamında da etkili olarak görülmesi ve ismin anlamının aynı zamanda enerjisi olduğuna da inanılmasıdır. Çocuk bekleyen anne ve babalar her konuda olduğu gibi isim konusunda da doğacak bebekleri için en iyisini seçmek ister.

A harfi ile başlayan erkek isimleri ve anlamları nelerdir?

Bir bebeğe koyulan isim ya da isimler, onun ömür boyunca taşıyacağı bir kimlik olduğu için, anne baba adayları için isim koyma konusu doğum öncesi hazırlıkların en önemli aşamaları arasında yer alır. Bazı anne babalar, daha doğmadan bebeğin ismine karar verirken, bazı anne babalar için bu süreç, bebeğin doğacağını öğrendiği zaman başlar.

Erkek bebek bekleyen anne ve baba adayları için A harfi ile başlayan bazı erkek isimleri önerileri ve bu isimlerin anlamları ile bilinen özellikleri şunlardır:

  • Abay: Hünerli, hüner sahibi
  • Abdülkadir: Güçlü, sözü geçen kişi
  • Abir: Güzel kokulu
  • Acabey: Güçlü
  • Acun: Dünya
  • Adil: Adaletli olan kişi
  • Ahlas: İyi kalpli ve halis kişi
  • Akan: Akıp giden
  • Aker: Dürüst
  • Akın: Bütün zorluklara ve engellere rağmen hızlı hareket eden
  • Albora: Kırmızı fırtınayı andıran
  • Ali: Yüce ve yüksek kişi
  • Algın: Fetih yapan fetheden kişi
  • Alper: Yiğit
  • Altan: Altın
  • Alpay: Güçlü kişi
  • Alya: Sema, gökyüzü, yükseklik
  • Aras: Kalın tüy
  • Asil: Soylu kişi
  • Atilla: Tanrı kırbacı olarak anılan bir hükümdar
  • Aytolun: Dolunay
  • Artemis: Ay ve doğa tanrıçası
  • Abdülhamit: Hamd olunan Allah kulu
  • Aborkar: Tutumlu olan kişi
  • Acabey: Güçlü kişi
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erkek isimleri
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