Aamir Khan Niğde’de film çekecek! Aamir Khan kimdir? İşte Aamir Khan filmleri!

Bollywood sinemasının en önemli isimlerinden bir tanesi olan Aamir Khan, Türkiye’de de sinemaseverler tarafından büyük bir ilgi görüyor. Aamir Khan yeni film haberi Türkiye gündemine de bomba gibi düştü. Aamir Khan Niğde şehrinde gerçekleşecek filmi için Türkiye’ye geldi. Kaldığı otelin önünde hayranlarıyla buluşan ve fotoğraf çektiren Aamir Khan için izdiham oluştu. Haberin ardından Aamir Khan hakkında araştırma yapılmaya başladı. Peki, Aamir Khan kimdir? İşte Aamir Khan hayatı ve Aamir Khan filmleri…

Aamir Khan; 1994 senesinde çekilmiş ABD yapımı Forrest Gump filminin bir uyarlaması olacak olan Laal Singg Chadda filmi için, koronavirüs sebebiyle yarıda kalmış çekimlerini Niğde ilinin Çamardı ilçesindeki Demirkazık ve Aladağlar dağında gerçekleştirecek. Niğde Valisi Yılmaz Şimşek de ünlü oyuncu Aamir Khan ile otelde görüştü. Görüşmenin ardından Vali Şimşek de filmle ilgili açıklamalarda bulundu. Aamir Khan’ın başrolde yer alacağı filmin bazı bölümlerinin çekimi Demirkazık bölgesinde yapılacak. Vali, milyonlara ulaşacak filmin çekimlerinin Niğde’de yapılıyor olmasının büyük bir önem teşkil ettiğini belirtti.