Aamir Khan Niğde’de film çekecek! Aamir Khan kimdir? İşte Aamir Khan filmleri!

Bollywood sinemasının en önemli isimlerinden bir tanesi olan Aamir Khan, Türkiye’de de sinemaseverler tarafından büyük bir ilgi görüyor. Aamir Khan yeni film haberi Türkiye gündemine de bomba gibi düştü. Aamir Khan Niğde şehrinde gerçekleşecek filmi için Türkiye’ye geldi. Kaldığı otelin önünde hayranlarıyla buluşan ve fotoğraf çektiren Aamir Khan için izdiham oluştu. Haberin ardından Aamir Khan hakkında araştırma yapılmaya başladı. Peki, Aamir Khan kimdir? İşte Aamir Khan hayatı ve Aamir Khan filmleri…
Aamir Khan; 1994 senesinde çekilmiş ABD yapımı Forrest Gump filminin bir uyarlaması olacak olan Laal Singg Chadda filmi için, koronavirüs sebebiyle yarıda kalmış çekimlerini Niğde ilinin Çamardı ilçesindeki Demirkazık ve Aladağlar dağında gerçekleştirecek. Niğde Valisi Yılmaz Şimşek de ünlü oyuncu Aamir Khan ile otelde görüştü. Görüşmenin ardından Vali Şimşek de filmle ilgili açıklamalarda bulundu. Aamir Khan’ın başrolde yer alacağı filmin bazı bölümlerinin çekimi Demirkazık bölgesinde yapılacak. Vali, milyonlara ulaşacak filmin çekimlerinin Niğde’de yapılıyor olmasının büyük bir önem teşkil ettiğini belirtti.
İlin tanıtımı noktasında büyük fayda sağlayacağını aktaran Şimşek, Niğde’nin film çekimi konuusnda bir marka haline gelmesini beklediklerini aktardı. Aamir Khan ve 300 kişilik ekibi Ekim ayında 45 gün boyunca Niğde, Demirkazık bölgesinde çekim yapacak. Aynı zamanda Aamir Khan tarafından Niğde ve çevresinin de çok beğenildiği belirtiliyor. Aamir Khan Türkiye ziyaretinde Demirkazık Dağı’nın Hindistan’da bulunan dağlara benzediğini dile getirdi.
Aamir Khan ve ekibi tarafından Türkiye’de film çekileceği haberinin ardından Aamir Khan kaç yaşında ve Aamir Khan nerede yaşıyor soruları sorulmaya başladı. 14 Mart t1965 doğumlu olan Aamir Khan yaşı şu an için 55’tir. Mumbai, Maharashtra’da dünyaya gelmiş olan Aamir Khan Hindistan’da hayatına devam ediyor. Tam ismi Mohammed Aamir Hussain Khan olan ünlü oyuncu, Hint sinema tarihindeki en etkileyici ve en popüler aktörler arasında önemli bir yere sahip. 2011 ve 2014 senelerinde UNICEF barış elçisi seçilen Aamir Khan, oyunculuk kariyerine henüz küçük yaştayken amcası Nasir Hussain’in filmi olan Yaadon Ki Baaraat filmi ile başladı.
Aamir Khan filmler anlamında oldukça başarılı ve popüler filmlerde rol aldı. Özellikle Dangal, Peekay, Lagaan, 3 Idiots ve Taare Zameen Par filmleri ile büyük bir şöhrete kavuştu. Aamir Khan boyu 1.63 metre ile Aamir Khan kilo olarak ise zaman zaman filmleri için kilo alıp veriyor. Aamir Khan kaç yaşında evlendi sorusunun cevabı da araştırılıyor. Aamir Khan eşi Kiran Rao ile 2005 senesinde dünya evine girdi. Bundan önce ise 1986 yılında Reena Dutta ile bir evlilik yapmış ve 2002 yılında evliliğini sonlandırmıştı. Aamir Khan kardeşleri ise Faisal Khan, Farhat Khan ve Nikhat Khan’dır. Çok sayıda kişi Aamir Khan nasıl müslüman oldu sorusuna da yanıt arıyor. Ünlü oyuncu Aamir Khan dini konusunda müslüman bir ailede dünyaya geldiği biliniyor.
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