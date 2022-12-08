HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. AB'den Hırvatistan'a 'Schengen' onayı

AB'den Hırvatistan'a 'Schengen' onayı

08.12.2022 19:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Birliği (AB) içişleri bakanları, Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan toplantıda Hırvatistan'ın Schengen bölgesine tam üyeliğinin uygun olduğuna karar verirken, Bulgaristan ve Romanya'ya ise üyelik onayı vermedi.

AB'den Hırvatistan'a 'Schengen' onayı

Avrupa Birliği (AB), Hırvatistan'ın vizesiz seyahat bölgesi Schengen'e katılmasına onay verdi.

AB Dönem Başkanı Çekya'nın İçişleri Bakanı Vit Rakusan ile AB Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, AB içişleri bakanlarının toplantısı sürerken basına açıklamada bulundu.

Artık geri sayım başladı! "Son tarih 28 Aralık 2024" Artık geri sayım başladı! "Son tarih 28 Aralık 2024"

Rakusan, bakanların Hırvatistan'ın Schengen bölgesine katılımına onay verdiğini duyurdu.

h1

AVUSTURYA VETO ETTİ

Avusturya'nın veto etmesiyle Romanya ve Bulgaristan'a ret kararı çıkmasına değinen Rakusan, "Bence Romanya ve Bulgaristan da Schengen üyeleri olmaya hazır." ifadesini kullandı.

Johansson da bu nedenle hayal kırıklığına uğradığını belirterek, iki ülkenin vatandaşlarına seslendi.

"Siz de Schengen'e üye olmayı ve serbest dolaşıma ulaşmayı hak ediyorsunuz. Birçok üye ülkenin desteğini almıştınız." diye konuşan Johansson, iki ülkenin katılımının öncelikli gündemi olmaya devam edeceğini vurguladı.

Sığınma başvurularının son dönemde ciddi oranda arttığı Avusturya, Bulgaristan ve Romanya'dan ülkeye gelecek olanların düzensiz göçü artırmasından endişe duyuyor.

h2

Schengen'in genişlemesi için üye ülkelerin oy birliği gerekiyor.

Çekya, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Slovakya ve Slovenya, Schengen alanına 2007'de katılmıştı. AB üyesi olmayan İsviçre de 2008'de dahil olmuştu.

Hırvatistan'ın katılmasıyla 27 üye ülkeye sahip olan Schengen bölgesine, 60'tan fazla ülkenin vatandaşları, vizesiz seyahat edebiliyor. 100'ün üzerinde ülkenin vatandaşlarından ise vize talep ediliyor. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Naziler yeniden harekete geçti, darbe için her şeyi planladılar elektriği de keseceklerdiNaziler yeniden harekete geçti, darbe için her şeyi planladılar elektriği de keseceklerdi
Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırı! Hastaneye kaldırıldıÖztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırı! Hastaneye kaldırıldı
Siyaset kulislerini sallayan ittifak! Tek bir şart koşup duyurduSiyaset kulislerini sallayan ittifak! Tek bir şart koşup duyurdu
Anahtar Kelimeler:
Hırvatistan schengen ülkeleri

En Çok Okunan Haberler

Her şey bitti derken EYT'lilere yaş sürprizi sonrası heyecan dorukta! 48 ve 50 yaş iddiası... Bakan Bilgin bugüne işaret etti

Her şey bitti derken EYT'lilere yaş sürprizi sonrası heyecan dorukta! 48 ve 50 yaş iddiası... Bakan Bilgin bugüne işaret etti

İfadeleri yürek yaktı: Annem saçlarımı tarar yanına gönderirdi

İfadeleri yürek yaktı: Annem saçlarımı tarar yanına gönderirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Talep yağdı... Siparişler yetişmiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Talep yağdı... Siparişler yetişmiyor

Dünyayı isyan ettiren salgın ölümcül hastalığın çaresi çıktı

Dünyayı isyan ettiren salgın ölümcül hastalığın çaresi çıktı

'İki kız çocuğu babası olarak söylüyorum' diyerek isyan etti

'İki kız çocuğu babası olarak söylüyorum' diyerek isyan etti

10'dan fazla çocuğu öldürdü! Ülkemizde de görülmeye başladı

10'dan fazla çocuğu öldürdü! Ülkemizde de görülmeye başladı

İlginizi Çekebilir

Dünya bunu konuşuyor! Covid-19'un yeni varyantı: 'BQ1'

Dünya bunu konuşuyor! Covid-19'un yeni varyantı: 'BQ1'

Okuldan eve geç dönüyordu! Babası takip edince...

Okuldan eve geç dönüyordu! Babası takip edince...

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

TikTok yine çıldırdı! Milyonlar izledi: Yapmak için sıraya giriyorlar

TikTok yine çıldırdı! Milyonlar izledi: Yapmak için sıraya giriyorlar

Ayin yapıyorlardı! 14 kişi sele kapılıp hayatını kaybetti

Ayin yapıyorlardı! 14 kişi sele kapılıp hayatını kaybetti

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.