Artık geri sayım başladı! "Son tarih 28 Aralık 2024"

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, 2024 yılında satılan bütün akıllı telefon, tablet ve kamera gibi elektronik cihazlarda USB-C şarj girişi kullanılmasını zorunlu hale getirecek yasal düzenlemeye son onayı ekim ayında vermişlerdi. Ancak yasanın ne zaman yürürlüğe gireceğine dair net tarih bilinmiyordu. Fakat bugün ABD basınında sürpriz bir haber çıktı. Buna göre, artık elimizde bir tarih var.

USB-C KARARI İÇİN MERAK EDİLEN TARİH VERİLDİ

Teknoloji haberleri sitesi The Verge'ün haberine göre AB, gelecekteki iPhone'lar da dahil olmak üzere, Avrupa Birliği'nde satılan yeni telefonların kablolu şarj için USB-C kullanması gerekeceği son tarihi 28 Aralık 2024 olarak belirledi.

Haberde, bu tarihin nedenine ilişkin "AB'nin yeni USB-C mevzuatı bloğun Resmi Gazetesi'nde yayınlandı ve resmi olarak bağlayıcı hale geldi" denildi.

It is official ‼️#CommonCharger published in the ???????? Official Journal. The rules will enter into force before the end of the year & start to apply before the end of 2024! @alexagiussaliba @EP_SingleMarket



Reminder on what this means ➡️https://t.co/LjzLs56URf https://t.co/Rh8PHTG0KC — IMCO Committee Press (@EP_SingleMarket) December 8, 2022

AB'NİN TEK TİP ŞARJ DÜZENLEMESİ

Düzenlemeye göre, taşınabilir elektronik cihazlarda yeni standart şarj girişi USB-C olacak. Bütün yeni akıllı telefon, tablet, dijital kamera, kulaklık, taşınabilir video oyun konsolu, hoparlör, klavye gibi cihazlarda USB-C şarj girişi zorunlu olarak yer alacak. Böylece tek bir şarj cihazı çeşitli elektronik cihazlarda kullanılabilecek. Yeni cihaz alımlarında kablo ve şarj aleti satın almak gerekmeyecek. Mevcut kablo ve şarj aletleri farklı cihazlarda kullanılabilecek. Düzenleme, 2026 yılında dizüstü bilgisayarları da kapsayacak biçimde genişleyecek.

APPLE'I ETKİLEYECEK AMA iPHONE 15...

Halihazırda çoğu Android cihaz, USB-C girişi ile şarj ediliyor. Kulaklık ve diğer çeşitli aksesuarlar ile yeni dizüstü bilgisayarlar da aynı girişi kullanıyor. Düzenlemenin özellikle Apple firmasını etkilemesi bekleniyor. Apple, akıllı telefonlar, bazı tabletler ve kulaklıklarında lightning adlı farklı bir giriş kullanıyor. Firma, yeni iPad ve dizüstü bilgisayarlarında ise USB-C girişi tercih ediyor.

Çıkan iddialar ise Apple'ın Eylül 2023'te piyasaya süreceği iPhone 15 ile USB-C'ye geçiş yapmayı planladığını gösteriyor.

