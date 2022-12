Artık geri sayım başladı! "Son tarih 28 Aralık 2024"

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, 2024 yılında satılan bütün akıllı telefon, tablet ve kamera gibi elektronik cihazlarda USB-C şarj girişi kullanılmasını zorunlu hale getirecek yasal düzenlemeye son onayı ekim ayında vermişlerdi. Ancak yasanın ne zaman yürürlüğe gireceğine dair net tarih bilinmiyordu. Fakat bugün ABD basınında sürpriz bir haber çıktı. Buna göre, artık elimizde bir tarih var.

Teknoloji haberleri sitesi The Verge'ün haberine göre AB, gelecekteki iPhone'lar da dahil olmak üzere, Avrupa Birliği'nde satılan yeni telefonların kablolu şarj için USB-C kullanması gerekeceği son tarihi 28 Aralık 2024 olarak belirledi.

Haberde, bu tarihin nedenine ilişkin "AB'nin yeni USB-C mevzuatı bloğun Resmi Gazetesi'nde yayınlandı ve resmi olarak bağlayıcı hale geldi" denildi.

It is official ‼️#CommonCharger published in the ???????? Official Journal. The rules will enter into force before the end of the year & start to apply before the end of 2024! @alexagiussaliba @EP_SingleMarket



Reminder on what this means ➡️https://t.co/LjzLs56URf https://t.co/Rh8PHTG0KC