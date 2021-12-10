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AB ülkeleri onay verdi! Bir ülke daha Schengen bölgesine katılıyor

10.12.2021 02:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Hırvatistan'ın Schengen bölgesine katılmasına onay verdi. Ancak Hırvatistan'ın Schengen bölgesine katılması ve diğer Schengen ülkeleriyle sınırların kaldırması, AB Konseyi'nin onayından sonra olabilecek. Schengen bölgesi şu anda 26 Avrupa ülkesinden oluşuyor.

AB ülkeleri onay verdi! Bir ülke daha Schengen bölgesine katılıyor

AB İçişleri Bakanları Toplantısı'nda alınan kararı, AB dönem başkanlığını yürüten Slovenya'nın İçişleri Bakanı Ales Hoj duyurdu.

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AB ÜLKELERİ MUTABAKATA VARDI

Hoj, Hırvatistan'ın Schengen müktesebatının tümünü uygulamak için gerekli şartları yerine getirdiğine yönelik AB ülkelerinin mutabakata vardığını bildirdi.

AB Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson da Hırvatistan'ın Schengen bölgesine katılmaya hazır olduğunu söyledi.

KONSEYİN ONAYINDAN SONRA GERÇEKLEŞECEK

Hırvatistan'ın Schengen bölgesine katılması ve diğer Schengen ülkeleriyle sınır kontrollerini kaldırması, AB Konseyi'nin onayından sonra mümkün olabilecek.

Para birimi olarak avroya geçmeyi de isteyen Hırvatistan, 2013'te AB üyesi olmuştu. AB Komisyonu da 2019'da Hırvatistan'ın Schengen bölgesine katılmak için gerekli şartları sağladığını açıklamıştı.

SCHENGEN BÖLGESİ NEDİR?

Schengen bölgesi, 26 Avrupa ülkesinden oluşuyor. 60'tan fazla ülkenin vatandaşları Schengen ülkelerine vizesiz seyahat edebiliyor. 100'ün üzerinde ülkenin vatandaşlarından ise vize talep ediliyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Hırvatistan
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