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'ABD askerinin başına çuval geçirildi' iddiasına ilişkin harekete geçildi

03.11.2021 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Valiliği, ABD askeri gemisinde görevli sivil personelin başına çuval geçirme girişiminde bulunan 17 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınan Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi 17 kişi adliyeye sevk edildi.

'ABD askerinin başına çuval geçirildi' iddiasına ilişkin harekete geçildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Sarayburnu'na demirleyen ABD gemisinde çalışan sivil görevlinin şehir gezisi sırasında Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyelerince başına çuval geçirilmeye çalışılmasına yönelik haberlerle ilgili olarak çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan çalışmalarda tespit edilen 17 şüpheli dün gözaltına alındı. 17 şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

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VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nin yaptığı açıklamada, "Liman Ziyareti kapsamında ilimize gelen ABD Deniz Kuvvetlerine ait Askeri Gemide görevli sivil bir personelin şehir gezisi sırasında başına çuval geçirme girişiminde bulunan 17 şüpheli şahıs, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce gözaltına alınmıştır." ifadeleri yer aldı.

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) dün yaşanan olayla ilgili bir fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşmıştı.

DHA

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