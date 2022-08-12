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ABD basınından çarpıcı iddia! 'FBI, Trump'ın evinde nükleer silahlarla ilgili belge arandı'

12.08.2022 22:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin konuştuğu olayda yeni bir gelişme yaşandı. Amerikan basınında yer alan haberlere göre, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın evini basan FBI ajanlarının nükleer silahlarla ilgili belge aradığı iddia edildi. Trump ise hakkında çıkan haberlere yönelik yaptığı açıklamada nükleer silah meselesini bir "aldatmaca" olarak nitelendirdi.

ABD basınından çarpıcı iddia! 'FBI, Trump'ın evinde nükleer silahlarla ilgili belge arandı'

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Florida’da bulunan Mar-a-Lago malikanesine hafta başında yapılan baskında Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanlarının nükleer silahlarla ilgili gizli belgeler aradığı öne sürüldü.

Washington Post’un, soruşturmadan bilgisi olan kaynaklara dayandırdığı haberinde, yetkililerin yanlış kesimlerin eline geçme konusunda derin endişe duyduğu nükleer silahlarla ilgili gizli bilgi içeren belgelerin Trump’ın malikanesinde olduğuna inandıkları belirtildi.

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Haberde, ilgili kaynakların, FBI ajanlarının özellikle ne tür bilgi içeren belgeler aradığı, bilgileri bulunan söz konusu nükleer silahların ABD’ye veya başka uluslara ait olup olmadığı ya da Trump’ın evinde yapılan aramada bu konuda herhangi bir belge bulunup bulunmadığı hususunda detay vermediği aktarıldı.

Trump'ın ise çıkan haberlere yönelik bu sabah yaptığı açıklamasında, nükleer silah meselesini bir "aldatmaca" olarak nitelendirdiği ve FBI'yı böyle bir şeyin olduğunu gösterecek herhangi bir bilgi sunmadan "kanıt yerleştirmekle" suçladığı kaydedildi.

TRUMP'IN EVİNE YAPILAN FBI BASKINI

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida’da bulunan Mar-a-Lago malikanesi, 8 Ağustos sabahı FBI ajanları tarafından düzenlenen baskınla aranmıştı.

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Trump, yazılı açıklamasında, "Florida, Palm Beach'teki güzel evim Mar-A-Lago su anda kuşatma altında, büyük bir FBI ajanı grubu tarafından baskın yapılıp işgal edildi, bu milletimiz için karanlık bir zamandır. Daha önce hiçbir ABD başkanının başına böyle bir şey gelmedi.” ifadelerini paylaşmıştı.

Yaklaşık 40 FBI ajanının 9 saatten fazla süren aramasında Mar-a-Lago’dan 12 kutu kanıt toplandığı haberlere yansımıştı.

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ABD Adalet Bakanı Merrick Garland de dün bu konuda ilk defa açıklama yaparak, FBI ajanlarının Trump’ın malikanesine düzenlediği baskını kendisinin onayladığını söylemiş, kamuoyunda süren tartışmalar üzerine olayın daha net anlaşılması için Adalet Bakanlığının arama emri ve el konulan malzemelerle ilgili gizliliğin kaldırması talebiyle Florida bölge mahkemesine başvuruda bulunduklarını duyurmuştu.

Trump da bugün yaptığı açıklamada, arama emrinin kamuoyu ile paylaşılmasına karşı olmadığını belirtmişti. (AA)

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FBI abd trump
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