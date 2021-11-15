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ABD Başkan Yardımcısı Harris'in Beyaz Saray'da "işlevsiz" kaldığı iddiası

15.11.2021 19:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in görev tanımında bir karmaşa olduğu, Beyaz Saray'da "işlevsiz" kaldığı ve Joe Biden yönetimince kenara itildiği iddia edildi. Harris'in Sözcüsü Symone Sanders konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada "Bazı basın kuruluşları sadece dedikodulara odaklanıyor." eleştirisinde bulundu. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ise Harris ile ilgili olarak "Ülkenin karşılaştığı birçok zorlukta kilit rol alan cesur bir lider" açıklamasında bulundu.

ABD Başkan Yardımcısı Harris'in Beyaz Saray'da "işlevsiz" kaldığı iddiası

CNN'in, Harris'e yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Harris'in yönetimdeki görevi ve ajandası konusunda bir belirsizlik var.

Göreve başlamasının üzerinden neredeyse 1 yıl geçmesine rağmen hala birçok kişi Harris'in odağının ne olduğunu bilmiyor ve kendisi yönetimde "işlevsiz" kalıyor.

ABD'nin ilk kadın başkan yardımcısı olma unvanını taşıyan Harris'in, kendisini destekleyenler için "hayal kırıklığı" yarattığı ve Biden yönetimince kenara itildiği görüşleri de paylaşıldı.

Bazı kaynaklar, Harris'in bu durumunun Beyaz Saray'da Harris ile çalışan ekipte bir yıpranmaya yol açtığını kaydetti.

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HARRIS'İ BIDEN YÖNETİMİ Mİ KISITLIYOR?

Harris'e yakın bazı kaynaklar ise Harris'in Biden yönetimi tarafından kısıtlandığını hissettiğini ve bunu birkaç kez dile getirdiğini aktardı.

İsminin açıklanmasını istemeyen bazı kaynaklar ise Biden yönetiminin Harris'i bilerek başarısız olacağı ya da arka planda kalacağı görevlere atadığını, bunun en büyük örneğinin ise Harris'in Meksika sınırındaki göçmen kriziyle mücadele görevine verilmesi olduğunu belirtti.

Ayrıca kaynaklar, Biden'ın ekibinin Harris ile çok fazla iletişim içinde olmadığını, ekip ile Harris arasında gerilim olduğunu bildirdi.

BEYAZ SARAY'DAN HABERE YALANLAMA GELDİ

Öte yandan Beyaz Saray, CNN'in söz konusu haberini yalanladı.

Harris'in Sözcüsü Symone Sanders, yaptığı yazılı açıklamada, Harris'in Fransa ziyaretinde dünya sahnesinde ABD'nin liderliğini gösterdiğine ve altyapı paketinin Kongreden geçmesinde büyük rol aldığına işaret ederek, "Tüm bunlar olurken, bazı basın kuruluşları sadece dedikodulara odaklanıyor." eleştirisinde bulundu.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bunu duymaya ihtiyacı olanlar için söylüyorum, Başkan Yardımcısı Harris sadece önemli bir ortak değil aynı zamanda, ülkenin karşılaştığı birçok zorlukta kilit rol alan cesur bir liderdir." ifadesini kullandı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Joe Biden
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bu kamala Harrisin gelecekte ABD Başkanı olacağına eminim .

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