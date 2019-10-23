ABD Başkanı Donald Trump bir skandala imza attı! Terörist başını ABD’ye davet etti

ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütü YPG’nin yöneticisi Mazlum Kobani (Türkiye'de bilinen adıyla Ferhat Abdi Şahin) için skandal bir paylaşıma imza attı.
Trump, "General Mazlum, nazik sözleriniz ve cesaretiniz için teşekkür ederim. En içten dileklerimi lütfen Kürt halkına iletin. Sizinle en yakın zamanda görüşmek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.
Thank you General Mazloum for your kind words and courage. Please extend my warmest regards to the Kurdish people. I look forward to seeing you soon. @mustefabali— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 Ekim 2019
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