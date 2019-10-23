HABER

ABD Başkanı Donald Trump bir skandala imza attı! Terörist başını ABD’ye davet etti

DÜNYA HABERLERİ  | 23.10.2019 21:35 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye karşı uygulanan yaptırımların kaldırılmasından kısa bir süre sonra terör örgütü YPG'nin yöneticisi konumundaki Mazlum Kobani için, "Sizinle en yakın zamanda görüşmek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump bir skandala imza attı! Terörist başını ABD’ye davet etti

ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütü YPG’nin yöneticisi Mazlum Kobani (Türkiye'de bilinen adıyla Ferhat Abdi Şahin) için skandal bir paylaşıma imza attı.

Trump, "General Mazlum, nazik sözleriniz ve cesaretiniz için teşekkür ederim. En içten dileklerimi lütfen Kürt halkına iletin. Sizinle en yakın zamanda görüşmek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Trump duyurdu! Türkiye'ye uygulanan tüm yaptırımlar kaldırıldıSon dakika: Trump duyurdu! Türkiye'ye uygulanan tüm yaptırımlar kaldırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Donald Trump ABD Mazlum Kobani YPG

En Çok Okunan Haberler

Etek boyu yüzünden birbirlerine girdiler

Etek boyu yüzünden birbirlerine girdiler

İBB devralmıştı! Otogar karıştı: Kimse haber vermedi

İBB devralmıştı! Otogar karıştı: Kimse haber vermedi

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

Bomba iddia! Herkese 'kurtuldum' diyor

Bomba iddia! Herkese 'kurtuldum' diyor

Kalın'dan '29 Ekim' sorusuna yanıt! Tarih bilerek mi seçildi?

Kalın'dan '29 Ekim' sorusuna yanıt! Tarih bilerek mi seçildi?

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden Tuncay Özkan’ın iddialarına yalanlama

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden Tuncay Özkan’ın iddialarına yalanlama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

ABD'li senatörlerin hazırladığı yaptırım paketi açıklandı

ABD'li senatörlerin hazırladığı yaptırım paketi açıklandı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Esad'dan ilk açıklama: Karşılık vereceğiz!

Esad'dan ilk açıklama: Karşılık vereceğiz!

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklamalar

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kamışlı'da Rus uçağı hareketliliği sürüyor

Rus uçağı hareketliliği!

Son dakika: Trump duyurdu! Türkiye'ye uygulanan tüm yaptırımlar kaldırıldı

Trump'tan yaptırım açıklaması! 'Talimat verdim' dedi ve duyurdu

İtalyan vekil Türkiye'den gelen çikolata kutusunu yere fırlattı!

İtalyan vekil Türkiye'den gelen çikolata kutusunu yere fırlattı!

Rusya'dan yeni açıklama: Gerek yok!

Rusya'dan yeni açıklama: Gerek yok!

Suriye ordusu Türkiye sınırı boyunca 15 gözlem noktası kuracak

Suriye ordusu Türkiye sınırı boyunca 15 gözlem noktası kuracak

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.