ABD Başkanı Donald Trump bir skandala imza attı! Terörist başını ABD’ye davet etti

ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütü YPG’nin yöneticisi Mazlum Kobani (Türkiye'de bilinen adıyla Ferhat Abdi Şahin) için skandal bir paylaşıma imza attı.

Trump, "General Mazlum, nazik sözleriniz ve cesaretiniz için teşekkür ederim. En içten dileklerimi lütfen Kürt halkına iletin. Sizinle en yakın zamanda görüşmek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.