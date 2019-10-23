Son dakika: Trump duyurdu! Türkiye'ye uygulanan tüm yaptırımlar kaldırıldı

ABD Başkanı Trump açıklamalarda bulunuyor. Trump'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Yıllardır böylesine bir şey isteniyordu ve güçlü ve kalıcı olacaktır. Türkiye Suriye bölgedeki kürtler yüzyıllardır savaşmakta. Hepsi için iyi bir iş yaptık ve artık oradan çıkıyoruz.

Türkiye'ye yaptırımların kaldırılmasını emrettim.

Ne yaralanılan ne de öldürülen Amerikalı oldu. Genel Mazlum'la az önce konuştum. SDG'nin komutanının ABD'nin yaptıklarından müteşekkir olduğunu söyledi. DEAŞ'ın kilit olduğu hakkın güvence verdi ve cezaevlerinin kontrol altında olduğunu söyledi. Kaçan DEAŞ'lıların yakalandığını söyledi. Birçok kürtün hayatını kurtardık ve bunun farkındalar.

Ayrıntılar geliyor...

