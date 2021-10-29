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ABD Başkanı Joe Biden, Vatikan’da Papa Francis ile görüştü

29.10.2021 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden’ın Vatikan’da Papa Francis ile gerçekleştirdiği görüşme 90 dakika sürdü. Vatikan yetkilileri tarafından karşılanan Biden, ‘’Geri dönmek güzel’’ derken kendini, "Jill’in eşiyim’’ diyerek tanıttı.

ABD Başkanı Joe Biden, Vatikan’da Papa Francis ile görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, eşi First Lady Jill Biden ile birlikte, Papa Francis ile görüşmek üzere Vatikan’a ziyaret düzenliyor. Biden’ın Vatikan’a gelme sebebinin uzun süredir kamusal ve özel hayatıyla ilgili hem aile rahatlığı hem de ideolojik olarak kendisine destek veren Papa Francis ile tanışmak olduğu ifade ediliyor.

Biden Vatikan’da Papa ile görüşen 14. ABD Başkanı olurken, basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşme 90 dakika sürdü.

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"JİLL'İN EŞİYİM"

Papalık Ev Yöneticisi Monsinyör Leonardo Sapienza ve diğer Vatikan yetkilileri tarafından karşılanan Biden, ‘’Geri dönmek güzel’’ derken kendini, "Jill’in eşiyim’’ diyerek tanıttı.

Beyaz Saray Basın Sekreteri Jen Psaki Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Başkan ve Papa arasındaki görüşmelerin yoksulluk, iklim krizi, korona virüsün sonu olacağını söylerken bugünkü görüşmenin kişisel bir önem taşıdığını ve "sıcak bir buluşma" olacağını da ekledi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Vatikan Joe Biden
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