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ABD Box Office rakamları belli oldu

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SİNEMA TV  | 05.08.2019 10:19 | Son Güncelleme

ABD'de hafta sonu seyirci rakamlarına göre derlenen Box Office rakamları belli oldu. İki haftadır zirveden inmeyen Aslan Kral'ın (The Lion King) hükümdarlığı 2 hafta sürdü.

ABD Box Office rakamları belli oldu

İki hafta üst üste liderliği elinde tutan Aslan Kral'ın (The Lion King) hükümdarlığı, bu hafta itibariyle sona erdi. Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw (Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw) vizyona girdiği ilk hafta sonu sadece gişenin liderliğini almakla kalmadı dünya çapında 180 milyon dolar gişe rakamına ulaşarak serinin en iyi 5. açılışına imza attı. Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filminin gişesine henüz Çin ve Güney Kore gibi iki önemli sinema pazarının dahil olmadığını belirtelim. Filmin bu ülkelerde de vizyona girmesiyle birlikte dünya genelindeki toplam hasılatı ciddi anlamda artış gösterecek. Aslan Kral (The Lion King) 38.2 milyon dolarla ikinci sıraya kayarken, 20 milyon dolarla Once Upon a Time ... in Hollywood üçüncü sırada yer aldı.

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Listenin dördüncü sırasında 7.8 milyon dolarla Örümcek-Adam: Evden Uzakta (Spider-Man: Far from Home), beşinci sırada ise 7.2 milyon dolarla Oyuncak Hikayesi 4 (Toy Stroy 4) yer aldı. Listenin devamında beklenmeyen bir çıkış yapan Yesterday yer aldı. 2.4 milyon dolarlık gişeli filmi, aynı gelirle The Farewell takip etti. 2.2 milyon dolarla korku yapımı Crawl sekizinci sırada kaldı. Son ikide ise; 2 milyon dolarla Aladdin ve 900 bin dolarla Annabelle Comes Home yer aldı.


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Box Office ABD ABD Box Office rakamları The Lion King Aslan Kral Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw

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