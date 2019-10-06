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ABD Büyükelçiliği FETÖ firarisi Ergun Babahan'ın Bahçeli tweetini beğendi!

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.10.2019 02:10 | Son Güncelleme

ABD Büyükelçiliği resmi hesabından FETÖ firarisi Ergun Babahan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef alan tweetini beğendi. MHP Genel Sekreteri, Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman bu beğeniye sosyal medyadan sert tepki gösterdi.

ABD Büyükelçiliği FETÖ firarisi Ergun Babahan'ın Bahçeli tweetini beğendi!

FETÖ firarisi Ergun Babahan'ın sosyal medyadan paylaştığı "Türkiye halkları bahçelisiz bir siyaset dönemine hazır olmalı" mesajı ABD Büyükelçiliği tarafından beğenildi.

Bu beğeniye MHP'den sert tepki geldi.

MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman Twitter hesabından yaptığı bir dizi paylaşımda ABD Büyükelçiliğine şu sözlerle tepki gösterdi:

"AVUÇLARINI YALAYACAKLAR"

"ABD'nin Ankara Büyükelçiliği firari FETÖ tetikçisi Ergün Babahan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef alan twitini beğendi. 12 Eylül 1980'de ABD'nin Türkiye büyükelçisi olan James Spain görevi sonrası verdiği bir mülakatta "Türkiye'yi Türkeş'e teslim etmedik" itirafında bulunmuştu. Dün Türkeşsiz Türk milliyetçiliği planını devreye sokanlar, bugün aleni bir şekilde Bahçelisiz MHP hesapları yapıyor. Dün olduğu gibi bugün de avuçlarını yalayacaklardır. Ayrıca Türkiye'de Türkiye halkları yoktur, büyük Türk milleti vardır. Türk milletinin lideri de Sayın Devlet Bahçeli'dir. Çok şükür başımızdadır. Dosta güven düşmana korku vermektedir."

twitter

ELÇİLİKTEN AÇIKLAMA: YANLIŞLIKLA BEĞENİLDİ

Tepkiler üzerine resmi Twitter hesabı üzerinden duyuru yapan ABD Büyükelçiliği'nin tweetinde şu ifadeler yer aldı: "Bugün büyükelçiliğimizin Twitter hesabından ilgisiz bir mesaj yanlışlıkla beğenilmiştir. Söz konusu hatadan ve yaratmış olabileceği kafa karışıklığından dolayı özür diliyoruz."

İşte MHP'li Büyükataman'ın sert tepkisine neden o paylaşım ve elçiliğin beğenisi:

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Anahtar Kelimeler:
ABD ergün babahan İsmet Büyükataman MHP

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