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ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.10.2019 13:32 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı’nın bakanlığa çağrılarak büyükelçilik tarafından dün yapılan paylaşım hakkında açık ve net izahatta bulunulmasının istendiğini söyledi.

ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Büyükelçiliği’nin, resmi Twitter hesabından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Ergün Babahan’ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi hedef alan paylaşımını beğenmesi nedeniyle ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı’nın bakanlığa çağrıldığını bildirdi. Aksoy, ABD Büyükelçi Maslahatgüzarı’na, büyükelçiliğin paylaşımı hakkında açık ve net izahatta bulunmasının istendiğini kaydetti.

'TWEET' SKANDALI

ABD Büyükelçiliğinin Twitter hesabının FETÖ firarisi, Ergun Babahan'ın MHP lideri Bahçeli'yle ilgili olarak “Türkiye halkları Bahçeli’siz bir siyasete hazır olmalı” tweet'ini beğenmesinin ardından tepkiler art arda gelmişti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Bahçeli’nin sağlığına ilişkin insani açıdan kabul edilemez, diplomatik teamüllere tamamen aykırı ‘beğeni’nisini şiddetle kınıyoruz” demişti.

ELÇİLİKTEN ÖZÜR MESAJI

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, büyükelçiliğin Twitter hesabından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Ergun Babahan'ın paylaşımının yanlışlıkla beğenildiğini belirterek özür diledi.

Büyükelçilik, söz konusu paylaşıma ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bugün büyükelçiliğimizin Twitter hesabından ilgisiz bir mesaj yanlışlıkla beğenilmiştir. Söz konusu hatadan ve yaratmış olabileceği kafa karışıklığından dolayı özür diliyoruz." ifadesi yer aldı.

ABD Büyükelçiliğinin yanlışla beğendiğini açıkladığı FETÖ firarisi Babahan'ın paylaşımında, "MHP Lideri Devlet Bahçelisiz bir siyaset dönemi" vurgusu yer alıyor.

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