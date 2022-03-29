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ABD'de feci kaza! 40 araç birbirine girdi

29.03.2022 00:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bir otoyolda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kar fırtınasının görüş mesafesini düşürdüğü yolda 40 aracın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

ABD'de feci kaza! 40 araç birbirine girdi

ABD’deki Interstate 81 eyaletler arası yolun Pensilvanya eyaleti kısmında yaklaşık 40 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

40 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

ABD’de yaklaşık 40 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza, Interstate 81 eyaletler arası yolun Pensilvanya eyaleti kısmında Schuylkill ilçesi yakınlarında yaşanırken, eyaletler arası yolun kuzey yönünün trafiğe kapandığı bildirildi.

KAR FIRTINASI NEDEN OLDU

Schuylkill İlçe Acil Durum Yönetimi Ofisi Koordinatör Yardımcısı John Blickley yaptığı açıklamada, kar fırtınasının görüş mesafesini düşürdüğünü ve muhtemelen kazaya bunun neden olduğu üzerinde durduklarını aktardı. Dört farklı ilçeden acil durum personelinin kazaya müdahale ettiğini bildiren Blickley, yaklaşık 20 kişinin tedavi için bölge hastanelerine kaldırıldığını açıkladı.

Kazaya çok sayıda tır ve kamyon da karışırken, 3 tır ve birçok araçta yangın çıktı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası
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