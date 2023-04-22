ABD’de iki silahlı saldırı! 'Siyah bir araçla kalabalığın arasına girip...' 1’i çocuk 8 yaralı

ABD’nin başkenti Washington DC, gece saatlerinde iki silahlı saldırıya sahne oldu. Metropolitan Polis Departmanı Andre Wright düzenlediği basın toplantısında, ilk önce Lebaum Caddesinde saldırı düzenlendiğini, 7 kişinin yaralandığını açıkladı.

Daha sonra başka bir caddede ise 12 yaşındaki bir çocuğun silahla yaralandığına dair ihbar aldıklarını aktaran Wright, yaralanan toplam 8 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığını kaydetti.

"SİYAH BİR ARAÇLA KALABALIĞIN ARASINA GİRİP RASTGELE ATEŞ AÇTILAR"

Wright, iki caddenin yakınlığı nedeniyle iki saldırının birbiriyle bağlantılı olabileceğini vurguladı. Görgü tanıkları ise saldırganların siyah bir araçla kalabalığın arasına girerek rastgele ateş açtıklarını belirtti.

Saldırganların yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor. (İHA)

