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ABD’de iki silahlı saldırı! 'Siyah bir araçla kalabalığın arasına girip...' 1’i çocuk 8 yaralı

22.04.2023 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin başkenti Washington’da gerçekleştirilen iki silahlı saldırıda 12 yaşındaki bir çocuk dahil olmak üzere 8 kişi yaralandı. İki caddenin yakınlığı sebebiyle saldırıların birbiriyle bağlantılı olabileceği değerlendirilirken görgü tanıkları ise siyah bir aracın kalabalığın arasına girip araçta rastgele ateş açıldığını belirtti.

ABD’de iki silahlı saldırı! 'Siyah bir araçla kalabalığın arasına girip...' 1’i çocuk 8 yaralı

ABD’nin başkenti Washington DC, gece saatlerinde iki silahlı saldırıya sahne oldu. Metropolitan Polis Departmanı Andre Wright düzenlediği basın toplantısında, ilk önce Lebaum Caddesinde saldırı düzenlendiğini, 7 kişinin yaralandığını açıkladı.

Daha sonra başka bir caddede ise 12 yaşındaki bir çocuğun silahla yaralandığına dair ihbar aldıklarını aktaran Wright, yaralanan toplam 8 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığını kaydetti.

"SİYAH BİR ARAÇLA KALABALIĞIN ARASINA GİRİP RASTGELE ATEŞ AÇTILAR"

Wright, iki caddenin yakınlığı nedeniyle iki saldırının birbiriyle bağlantılı olabileceğini vurguladı. Görgü tanıkları ise saldırganların siyah bir araçla kalabalığın arasına girerek rastgele ateş açtıklarını belirtti.

Saldırganların yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor. (İHA)

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silahlı saldırı abd

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