Mynet Trend

Kar fırtınası 'buzdan ev' yarattı

BBC BBC
06.03.2019 13:59 | Son Güncelleme

ABD'nin doğu yakasında etkisini hissettiren kar fırtınası nedeniyle New York eyaletindeki Ramona Plajı'nda bir ev tamamen buzla kaplandı.

Kar fırtınası 'buzdan ev' yarattı

BBC'ye konuşan Maureen Whelan, 85 yıldır bu evin ailelerine ait olduğunu ama bugüne kadar hiç böyle bir olay yaşamadıklarını söylüyor.

Kar fırtınası, bölgede rüzgâr hızının saatte 112 kilometreye kadar çıkmasına yol açtı.

Güçlü rüzgârlarla birlikte bölgedeki Ontario Nehri'nde oluşan dev dalgalar, çevredeki yapıların tamamen buzla kaplanmasına yol açtı.

Maureen Whelan'ın evi buzla kaplanmadan önce böyle gözüküyordu:

Tüm aile üyelerinin çalışarak evin etrafına kanallar kazmaya çalıştığını anlatan Whelan, buzların erimesiyle suyun düzenli bir şekilde akmasını planladıklarını anlatıyor.

BBC'ye konuşan Whelan, "Bu ev dört nesildir bizim ailemizde. Burada sayılamayacak kadar çok anımız var. Bizler varlıklı insanlar değiliz" dedi.

DAYANIŞMA MESAJLARI

BBC Meteoroloji sunucusu Nick Miller, "Güçlü rüzgârlarla oluşan dalgalar, suyun sprey halinde evin üzerine yağmasına yol açmış ve soğuk havanın da etkisiyle ev tamamen bir buz tabakasıyla kaplanmış" diyor.

Evin fotoğrafının sosyal medyada paylaşılmasının ardından Whelan ailesiyle dayanışma mesajları gelmeye başladı.

Mary Lee Boardway-Keding adlı bir Facebook kullanıcısı, "İnanılmaz. Ben de Oswego'da büyüdüm ve Brennan Plajı'nda bir evimiz vardı. Gölün ne kadar yıkıcı olabileceğini bilirim ama böyle bir şeyi daha önce hiç görmedim" dedi.

Beth Murray adlı başka bir kullanıcı ise "Buzu beraber temizleyen ailenin sırtı bir daha yere gelmez" yorumunu yaptı.

Sandy Laveck-Burkovich ise "Umarım her şey mutlu bir sonla biter" dedi.

En az yakan SUV modelleri 2019En az yakan SUV modelleri 2019
Hemzemin geçitte ölümden döndüHemzemin geçitte ölümden döndü
Öldüresiye dayağı sadece izledilerÖldüresiye dayağı sadece izlediler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd kar fırtınası BUZDAN EV New York RAMONA PLAJI

En Çok Okunan Trend Haberler

'Ablan bir işe yaramadı, onu bırakıp seni alacağım!'

'Ablan bir işe yaramadı, onu bırakıp seni alacağım!'

Survivor'da elenen isim belli oldu! Türk takımında bir veda daha

Survivor'da elenen isim belli oldu! Türk takımında bir veda daha

Game of Thrones'tan nefes kesen fragman!

Game of Thrones'tan nefes kesen fragman!

Boş evden gelen kedi sesi ortaya çıkardı

Boş evden gelen kedi sesi ortaya çıkardı

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Bir anda yanında belirdi! Uyuyan kadına saldırdı

Bir anda yanında belirdi! Uyuyan kadına saldırdı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

İş başvurusuna geldi, kuyruğu fırsata çevirdi

İş başvurusuna geldi, kuyruğu fırsata çevirdi

Büyük rezillik! Herkesin gözü önünde 'ölüyü diriltti!'

Büyük rezillik! Herkesin gözü önünde 'ölüyü diriltti!'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hemzemin geçide giren sürücü, saniye farkı ile ölümden döndü

Hemzemin geçitte ölümden döndü

'Koruma okulu' görevlileri, öldüresiye dayağı sadece izledi

Öldüresiye dayağı sadece izlediler

Sürücünün vitesi karıştırması işçinin hayatına mal oldu

Vitesi karıştırması bir hayata mal oldu

Balıkesirli vatandaş ilginç elma soyma videosu ile dikkat çekti

Milimetrik hesaplar yapıp, böyle soydu!

Sevgiliniz gizli polis çıksa ne yaparsınız?

Sevgiliniz gizli polis çıksa ne yaparsınız?

5 yaşındaki Eylül, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okuyor

Hepsini ezbere okuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.