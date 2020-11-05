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ABD'de seçim gerginliği artıyor: Trump'ın kampanya ekibi Pensilvanya'da

DÜNYA HABERLERİ  | 05.11.2020 19:46 | Son Güncelleme

ABD'de seçim gerginliği artıyor. ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi adayı Donald Trump'ın kampanya yetkilileri Corey Lewandowski ve Pam Bondi, Pensilvanya- Philadelphia'da oy sayımının devam ettiği Kongre Merkezi'ne giderek, "Oylama sürecini yasal olarak gözlemlemek istiyoruz" çağrısında bulundu.

ABD'de seçim gerginliği artıyor: Trump'ın kampanya ekibi Pensilvanya'da

Amerika'da başkanlık yarışı tüm hızıyla sürüyor. Başkanlık yarışında son saatlerde Demokratların adayı Joe Biden'ın üstünlüğü ortaya çıktı. ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi adayı Donald Trump'ın kampanya yetkilileri Corey Lewandowski ve Pam Bondi, Pensilvanya- Philadelphia'da oy sayımının devam ettiği Kongre Merkezi'ne giderek, "Oylama sürecini yasal olarak gözlemlemek istiyoruz. Sayımları durdurun" çağrısında bulundu.

OYLARIN SAYILDIĞI KONGRE MERKEZİNE GİRMEK İSTEDİLER

Trump'ın kampanya ekibinden Pam Bondi, içeri girmek için mahkeme izinleri olduğunu belirterek, "Oylama sürecini yasal olarak gözlemlemek istiyoruz" ifadelerini kullandı.Öte yandan ABD Başkanı Trump'ın ekibi dün Michigan ve Pensilvanya eyaletlerinde oy sayım işlemlerinin durdurulması için dava açmıştı. Bunun üzerine Pensilvanya Başsavcısı Josh Shapiro “Kimsenin sayım sürecini durdurmasına izin vermeyeceğim” açıklamasını yapmıştı. (DHA)


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