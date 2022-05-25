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ABD'deki ilkokul saldırganıyla ilgili yeni detay! Facebook paylaşımı ifşa oldu: Her şey ortaya çıktı

25.05.2022 23:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de meydana gelen kanlı ilkokul baskınında ikisi öğretmen 19'u çocuk 21 kişi hayatını kaybetti. Saldıranın 18 yaşındaki Salvador Ramos olduğu belirlendi. Saldırganın, Facebook hesabından kanlı eylemi daha önce duyurduğu ortaya çıktı. Diğer paylaşımları da ifşa olan Ramos'un büyükannesiyle ilgili detay da dikkat çekti.

ABD'deki ilkokul saldırganıyla ilgili yeni detay! Facebook paylaşımı ifşa oldu: Her şey ortaya çıktı

ABD’deki ilkokul saldırganı 18 yaşındaki Salvador Ramos’un, Texas eyaletindeki ilkokula düzenlediği saldırı öncesi Facebook hesabından saldırıya dair paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

30 DAKİKA ÖNCE PAYLAŞMIŞ

ABD’nin Texas eyaletinde dün Robb İlköğretim Okulu’na silahlı saldırı düzenleyen ve 19’u çocuk olmak üzere 21 kişiyi öldüren 18 yaşındaki Salvador Ramos’un, saldırı öncesi sosyal medya hesabından saldırıya dair paylaşım yaptığı açıklandı. Texas Valisi Greg Abbott düzenlediği basın toplantısında, Ramos’un saldırıdan yaklaşık 30 dakika önce saldırıya ait Facebook hesabında paylaşım yaptığını ifade ederek, ilk paylaşımında "Büyükannemi vuracağım" yazdığını belirtti. Abbott, daha sonra ise Ramos’un "Büyükannemi vurdum" ve "Bir ilkokula ateş edeceğim" paylaşımı yaptığını belirtti.

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Facebook’un çatı kuruluşu Meta’nın Sözcüsü Andy Stone, saldırgan tarafından yazılan mesajların "birebir özel metin mesajları" olduğunu ifade ederek, devam eden soruşturmada kolluk kuvvetleriyle yakın işbirliği yaptıklarını açıkladı.

İKİ KEZ TÜFEK SATIN ALDI

Ramos’un Uvalde Lisesi’nden terk olduğunu ve yetkililerin şu ana kadar bir suç geçmişine rastlamadıklarını söyleyen McCraw, saldırganın 66 yaşındaki büyükannesiyle birlikte yaşadığını belirtti.

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Texas Kamu Güvenliği Departmanı Müdürü Steven McCraw yaptığı açıklamada, Ramos’un 17 Mart’ta spor malzemeleri satan yerel bir mağazadan yarı otomatik bir tüfek ardından 18 Mart’ta söz konusu tüfek için 375 adet mermi satın aldığını aktararak, 20 Mart’ta ise yine aynı mağazadan başka bir yarı otomatik tüfek daha satın aldığını belirtti.

BÜYÜKANNESİNİN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

McCraw, Ramos’un ilkokul saldırısı öncesi silahla vurduğu 66 yaşındaki büyükannesinin hayatta olduğunu fakat sağlık durumunun kritik olduğunu ifade etti. McCraw, büyükannenin saldırıya uğramasının ardından caddenin karşısındaki bir komşusuna koşarak yardım istediğini ve Ramos’u polise ihbar ettiğini aktardı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
silahlı saldırı
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