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ABD'den dikkat çeken uyarı: Asla sahip olamayacak

DÜNYA HABERLERİ  | 09.07.2019 01:16 | Son Güncelleme

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, "İsrail İçin Birleşmiş Hristiyanlar" organizasyonu tarafından düzenlenen konferansta, "İran, Amerika'nın sabrını, Amerika'nın kararlılık eksikliği olarak okumamalı. Donald Trump başkanlığında İran asla nükleer silahlara sahip olamayacak" dedi.

ABD'den dikkat çeken uyarı: Asla sahip olamayacak

ABD Başkan Yardımcısı Pence, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İsrail yanlısı çalışmalarıyla bilinen "İsrail İçin Birleşmiş Hristiyanlar" (CUFI) organizasyonu tarafından Washington'da düzenlenen yıllık konferansa katıldı.

Konuşmasında Donald Trump yönetiminin İsrail'e verdiği desteğin daima süreceğinin altını çizen Pence, bundan sonra da her alanda İsrail'e her konuda destek vereceklerinin sözünü verdi.

İran'la ilgili eleştirilerini sürdüren Pence, İran'a karşı İsrail'in güvenliğini korumak için her şeyi yapacaklarını dile getirerek, "İran, Amerika'nın sabrını, Amerika'nın kararlılık eksikliği olarak okumamalı. Donald Trump başkanlığında İran asla nükleer silahlara sahip olamayacak." ifadelerini kullandı.

Orta Doğu barışı ile ilgili de açıklama yapan Pence, "Her barış bazı tavizler gerektirebilir, ancak ABD asla İsrail devletinin güvenliği ve emniyetinden taviz vermeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

"İRAN'LA MÜZAKERE" BÖLÜMÜ KONUŞMADAN ÇIKARILMIŞ

Öte yandan Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, Pence'in ilk konuşma taslağında "ABD İran'la müzakerelere hazır" yönünde bir ifadenin olduğu, ancak bu ifadenin son anda metinden çıkarıldığı ve Pence'in de bu cümleyi dile getirmediği iddiası yer aldı.

Daha sonra kürsüye gelen Bakan Pompeo da ABD'nin İsrail'e olan desteğini yineledi. Pompeo, Trump yönetiminin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığına işaret ederek bu tür adımları atmaya devam edeceklerini söyledi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton da aynı konferansta İsrail'e verdikleri desteğin kesintisiz süreceği vurgusunu yaparak, İran konusunda İsrail'in yalnız olmadığını kaydetti.

ABD'deki en önemli İsrail yanlısı gruplardan biri olan CUFI'ye Trump yönetimi adına en üst düzeyde üç ismin katılarak konuşma yapması dikkati çekerken, konferans genelinde İran ve Orta Doğu barışı konuları öne çıktı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin yaptırımlarına karşılık 8 Mayıs'ta ülkesinin nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azalttığını ve anlaşmanın taraflarına İran'ın çıkarlarını koruyacak önlemler alması için 60 gün süre verdiklerini duyurmuştu.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi de dünkü açıklamasında, nükleer anlaşmada ülkesinin beklentilerinin yerine getirilmediği gerekçesiyle anlaşma çerçevesindeki taahhütlerinden bazılarına riayet etmemekle ilgili 60 günü içeren "İkinci Adım" uygulamalarını devreye soktuklarını bildirmişti. (AA)

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ABD Mike Pence Donald Trump

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