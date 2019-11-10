HABER

ABD'den S-400 açıklaması: Türkiye S-400'den kurtulmazsa yaptırımlar devreye girer

DÜNYA HABERLERİ  | 10.11.2019 23:10 | Son Güncelleme

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien, Türkiye'nin S-400'lerden vazgeçmemesi halinde Amerikan Kongresi'nin yaptırım kararı almaya hazır olduğunu söyledi. O'Brien, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Washington ziyaretinde ABD Başkanı Trump tarafından da bu konunun dile getirileceğini söyledi.

ABD'den S-400 açıklaması: Türkiye S-400'den kurtulmazsa yaptırımlar devreye girer

Amerikan CBC kanalında bir programa konuk olan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien, "Türkiye S-400'den kurtulmazsa yaptırımlar olabilir" dedi. CAATSA yaptırımlarının, Kongre'nin her iki kanadında da büyük bir çoğunlukla kabul edileceğini söyledi.

"ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİNDE GÜNDEME GELECEK"

"Bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a açıkça söylemiştik" diyen O'Brien, NATO'da S-400'lere ya da önemli miktarda Rus silahı alımına yer olmadığını belirtti. Konunun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önümüzdeki hafta gerçekleştireceği Washington ziyaretinde ABD Başkanı Donald Trump tarafından da dile getirileceğini belirtti.

Türkiye ve Rusya, Rus hava savunma sistemi S-400'lerin Türkiye'ye temini konusunda Eylül 2017'de anlaşma imzalamış, ilk S-400 sevkiyatı temmuzda tamamlamıştı.

Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden... Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden...
Ülke karıştı! Protestolara polis de destek verdiÜlke karıştı! Protestolara polis de destek verdi
Morales’ten Başkanlık Seçimini Tekrar Etme SözüMorales’ten Başkanlık Seçimini Tekrar Etme Sözü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Robert C. O'Brien S-400 yaptırım

En Çok Okunan Haberler

Acun'un Turabi itirafı olay oldu! 'Survivor...'

Acun'un Turabi itirafı olay oldu! 'Survivor...'

Atatürk'ü anma töreninde 'siren' krizi!

Atatürk'ü anma töreninde 'siren' krizi!

Tepki çeken 10 Kasım paylaşımı: Günde 5 vakit duyduğun ezan sesini...

Tepki çeken 10 Kasım paylaşımı: Günde 5 vakit duyduğun ezan sesini...

Hüzünlü veda! Kimse yaklaştırılmadı

Hüzünlü veda! Kimse yaklaştırılmadı

Düğüne giden baba ve oğullarına silahlı saldırı

Düğüne giden baba ve oğullarına silahlı saldırı

Samsun'da feci kaza! Savcı ve eşi ağır yaralı 8 yaşındaki kızı hayatını kaybetti

Samsun'da feci kaza! Savcı ve eşi ağır yaralı 8 yaşındaki kızı hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hâli' ilan edildi

Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hâli' ilan edildi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

ABD görüntüleri yayınladı! Bağdadi böyle öldürüldü!

ABD görüntüleri yayınladı! Bağdadi böyle öldürüldü!

Rusya'dan YPG açıklaması!

Rusya'dan YPG açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ülke karıştı! Bolivya’da hükümet karşıtı protestolara polis de destek verdi

Ülke karıştı! Protestolara polis de destek verdi

Lübnanlı Şii alimden, Hamaney'e 'yolsuzluk' suçlaması

Lübnanlı Şii alimden, Hamaney'e 'yolsuzluk' suçlaması

Bolivya Devlet Başkanı Morales, halkı darbeye karşı sokağa çağırdı

Ülke karıştı, Devlet Başkanı halkı sokağa çağırdı

Rusya’da sarhoş sürücü dehşet saçtı!

Korkunç görüntüler! Her şey bir anda oldu

Korkunç kaza! Motosiklet sürücüsü köprüden aşağıya uçtu

Korkunç kaza! Motosiklet sürücüsü köprüden aşağıya uçtu

Bolivya'da bazı polisler protestoculara katıldı

Ülkede bazı polisler protestoculara katıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.