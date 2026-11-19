Hatay’da kayıp olarak aranan Ahmet Nuri Bezar’ın kasten öldürüldüğü belirtildi. İçişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, "Hatay’da kayıp olarak aranan şahsın cinayete kurban gittiği ortaya çıkarıldı. Kahraman polisimizin titiz çalışmaları sonucu kayıp olarak aranan Ahmet Nuri Bezar’ın kasten öldürüldüğü tespit edildi. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı ile Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda; kayıp olarak aranan Ahmet Nuri Bezar’ın Hatay’ın Antakya ilçesine geldiği ve sonrasında kendisinden haber alınamadığı belirlendi. Yapılan araştırmalarda, kayıp şahsın daha önce uyuşturucu madde alışverişi ve kullanımı nedeniyle tanıştığı M.K. isimli şahısla görüştüğü tespit edildi. M.K.’nin ifadesinde; Ahmet Nuri Bezar’ın kendisiyle görüşmek amacıyla Antakya’ya geldiğini, eşi E.C.K.’nin bu durumu öğrenmesi üzerine aralarında tartışma yaşandığını beyan etmesi üzerine soruşturma derinleştirildi. Elde edilen ifadelerde; E.C.K. ve eniştesi N.D.’nin, Ahmet Nuri Bezar’ı bıçaklayarak öldürdükleri, ardından cesedi varil içerisinde yakmaya çalıştıkları ve geriye kalan parçaları çuvala koyarak Asi Nehri kenarına attıkları ortaya çıktı. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 7 şüpheli düzenlenen operasyonlar sonucunda yakalandı. Şüphelilerin ifadelerinde olayı doğrulaması üzerine, cesedin atıldığı belirtilen Asi Nehri’nde dalgıç polislerimizce arama çalışması gerçekleştirildi. Yapılan aramada Ahmet Nuri Bezar’ın, çuval içerisinde cesedi bulundu. Polis ekiplerimiz, faili meçhul olayları titizlikle yeniden ele alıyor, işlenen suçları aydınlatmak için çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Kahraman polislerimizi, Hatay Emniyet Müdürlüğümüzü, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır