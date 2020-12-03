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ABD eyaletlerinden Facebook'a karşı dava planı!

03.12.2020 10:25 | Son Güncelleme:
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ABD eyaletlerinden Facebook'a karşı dava planı!

New York liderliğindeki bir grup ABD eyaleti Facebook Inc'i olası antitröst ihlalleri için soruştururken, gelecek hafta Facebook'a dava açmayı planlıyor.

Konuya yakın dört kaynağın verdiği bilgiye göre söz konusu şikayet, bu yıl bir teknoloji devine karşı açılan ikinci büyük dava olacak. Adalet Bakanlığı, Ekim ayında Google'e dava açtmıştı.

Bir kaynak, Facebook'a 40'tan fazla eyaletin dava açmayı planladığını söyledi ancak eyaletlerin isimlerini vermedi.

Facebook ve New York başsavcılığı sözcüsü konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

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Eyaletlerin şikayetlerine neleri dahil etmeyi planladıkları bilinmiyor. Facebook'un, stratejik olarak küçük potansiyel rakipleri, genellikle büyük bir primle satın almaya çalıştığı iddia ediliyor. Bunlar 2012'deki Instagram ve 2014'teki WhatsApp satın alımını da kapsıyor.

(Reuters)

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