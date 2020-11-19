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Facebook moderatörleri şirkete açık mektup yazdı: Hayatlarımız riske atılıyor

19.11.2020 09:53 | Son Güncelleme:
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Facebook moderatörleri şirkete açık mektup yazdı: Hayatlarımız riske atılıyor

Facebook moderatörleri, çarşamba günü bir açık mektup paylaştı. Moderatörler, sosyal medya şirketi Facebook'un kendilerinin işe dönmesini istediğini iddia ederek, şirketin hayatlarını riske attığını söyledi.

Koronavirüs döneminde birçok şirket evden çalışma sistemine geçti ya da hibrit bir çalışma sistemini çalışanlarına sundu. Bu şirketlerin arasında Facebook ve Google gibi şirketler de vardı. Fakat Facebook'un içerik kontrolünün başındaki isimler olan Facebook moderatörleri, şirketin işe geri dönüş isteğinden oldukça şikayetçi. Moderatörler, bunun için bir açık mektup dahi paylaşmış durumda.

FACEBOOK MODERATÖRLERİ OFİSE DÖNMEK İSTEMİYOR

Facebook moderatörlerinin paylaştığı açık mektupta moderatörler, Facebook'un kendilerinin işe geri dönmelerini istediğini iddia ediyor. Engadget'ın haberine göre, bunu sosyal medya şirketinin hayatlarını riske atmalarını istediği şeklinde tanımlayan moderatörler, aile yakınlarının da riske girdiğini söylüyor. Çünkü onlar, Facebook'un birkaç ofisinde birden fazla koronavirüs vakasının görüldüğünü belirtiyor. Peki Facebook moderatörlerini neden ofise çağırıyor? Açık mektubun altında imzası bulunan moderatörlere göre ise bunun nedeni Facebook'un yapay zekasının moderatörlük yapmakta yetersiz kalması.

EK HİZMETLER TALEP ETTİLER

Sosyal medya şirketinin moderatörleri, şimdilik doktor raporu alarak ofise gitmekten kurtulduklarını ancak ailesinde yüksek risk taşıyan birey bulunan çalışanların böyle bir şansının olmadığını ifade etti. Moderatörler Facebook çalışanlarından, yöneticilerin ve Facebook'a destek sağlayan diğer firmalardan adım atmaları için yardım istedi. Ayrıca moderatörler açık mektupta Facebook'tan zararlı içeriklere maruz kaldıkları için akıl sağlığı hizmeti, risk ödemesi gibi ek hizmetler talep etti.

Facebook

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MODERATÖRLERE FACEBOOK'TAN AÇIKLAMA

Facebook sözcüsü, açık mektup sonrası bir açıklama yaptı. Sözcü, moderatörlerin yaptığı değerli işleri takdir ettiklerini, sağlıklarına ve güvenliklerine öncelik verdiklerini belirterek, 15 bin küresel moderatörün evden çalıştığını ve salgın boyunca da evden çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Ayrıca sözcü, moderatörlerin tamamının sağlık hizmetlerine ve diğer bazı kaynaklara ulaşabildiklerini de ekledi.

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