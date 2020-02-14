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ABD Hava Kuvvetleri'nden başörtüsü ve sakalın önünü açan düzenleme

DÜNYA HABERLERİ  | 14.02.2020 23:10 | Son Güncelleme

ABD Hava Kuvvetleri Komutanlığı, sakal bırakmanın ve başörtüsü takmanın önünü açan yeni kılık ve kıyafet yönetmeliğini yayımladı. Yeni kılık kıyafet yönetmeliğine göre Müslümanlar ve Sihler, sakal uzatmak ya da başörtüsü takmak için Hava Kuvvetleri'nden izin talep edebilecek.Yönetmelikte Hava Kuvvetlerinin "düzgün, gösterişsiz" olması kaydıyla bu tür bir talepte bulunan personele izin vermesi öngörülüyor.

ABD Hava Kuvvetleri'nden başörtüsü ve sakalın önünü açan düzenleme

ABD ordusunda Müslümanların ve Sihlerin uzun süredir dini kılık kıyafet ile ilgili talepleri karşılık buldu.

Hava Kuvvetleri, Komutanlık bünyesinde inanç çeşitliliği ve özgürlüğü ilkelerine uyum kapsamında kılık kıyafet yönetmeliğini güncelledi.

Buna göre, Müslümanlar ve Sihler, sakal uzatmak ya da başörtüsü takmak için Hava Kuvvetleri'nden izin talep edebilecek.

Yönetmelikte, Hava Kuvvetlerinin "düzgün, gösterişsiz" olması kaydıyla bu tür bir talepte bulunan personele izin vermesi öngörülüyor.

Buna göre, ülke içindeki birliklerde görevli personelin bu yöndeki başvuruları 30 gün, diğer bölgelerdeki personelin başvurularının ise 60 gün içinde incelenip nihai karara bağlanması gerekiyor.

ABD’de daha önce de türban, başörtüsü ve sakal için başvurular yapılıyordu ancak bunlar bireysel olarak incelenip bir yönetmelik veya standarda bağlı olmadan değerlendiriliyordu.

Bu yönetmelikle bu sürecin çerçevesi ve takvimi bir standarda bağlanmış oldu.

2018’de şu anda yüzbaşı olarak ABD Hava Kuvvetlerinde görev yapan Müslüman Maysa Ouza’ya görev sırasında başörtüsü izni verilmişti.

Aynı zamanda, şu anda astsubay üstçavuş olarak görev yapan Abdul Rahman Gaitan’a da Hava Kuvvetleri 2018’de sakal bırakması için izin vermişti.

Haziran ayında erbaş Harpreetinder Singh Bajwa, türban takmasına izin verilen ilk Sih olmuştu.

ABD ordusunun diğer kuvvet komutanlıklarında ise dini vecibelerden kaynaklı kılık kıyafet taleplerine izin verilmiyor.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
ABD ABD Hava Kuvvetleri başörtüsü sakal

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