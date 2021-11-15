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ABD, Hindistan'ın S-400 alımı için henüz yaptırım muafiyeti kararı almadı

15.11.2021 21:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasından dolayı ABD Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamındaki yaptırımlar çerçevesinde Hindistan'a henüz herhangi bir muafiyet vermediklerini açıkladı. Eski ABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl Türkiye'nin S-400 alımından dolayı bu yasa kapsamında yaptırımlar getirmişti.

ABD, Hindistan'ın S-400 alımı için henüz yaptırım muafiyeti kararı almadı

AA muhabirinin, Hindistan'ın S-400 alımı ve CAATSA yaptırımlarına yönelik sorularına yanıt veren ancak isminin açıklanmasını istemeyen bir Dışişleri yetkilisi, "Tüm ortak ve müttefiklerimize ABD Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamındaki yaptırımları tetikleyecek Rusya'yla alışverişten vazgeçmeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

"MUAFİYET İÇİN HERHANGİ BİR KARAR ALMADIK"

Hindistan'ın S-400 teslimatına ilişkin detaylara girmeyeceğini belirten yetkili, Hindistan'ın Rusya ile silah alışverişi konusunda potansiyel bir muafiyet için herhangi bir karar almadık. CAATSA kapsayıcı veya ülke özelinde muafiyet koşullarını içermiyor." ifadelerine yer verdi.

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Yetkili ayrıca, ABD ile Hindistan'ın savunma işbirliğinin son yıllarda önemli ölçüde arttığını ve Hindistan'ın ABD için "Büyük Savunma Ortağı" konumunda olduğunu belirtti.

ABD Kongresinden 2017'de geçerek yasalaşan CAATSA, Rusya ve Rus savunma şirketleri ile savunma anlaşmaları imzalayan ülkelere yaptırım uygulanmasını ön görüyor.

Yasada Başkan'ın çeşitli ağırlıklardaki 12 yaptırımdan en az beşini uygulama şartı bulunuyor.

TÜRKİYE'YE S-400 ALIMINDAN DOLAYI YAPTIRIM GETİRİLMİŞTİ

Eski ABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl Türkiye'nin S-400 alımından dolayı bu yasa kapsamında yaptırımlar getirmişti.

2 Kasım'da ABD Senatörlerinden Cumhuriyetçi Ted Cruz, Todd Young ve Roger Marshall, ABD Senatosuna, Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QUAD) üyesi ülkeleri Avusturalya, Japonya ve Hindistan'ın Çin ve Rusya ile yaptığı savunma anlaşmalarından dolayı CAATSA kapsamından muaf tutulması için yasa tasarısı sunmuştu.

Hindistan'ın Çin'e karşı ABD'nin önemli bir ortağı olduğu gerekçesi ile sunulan "İttifakları ve Liderliği Zedeleyen Beklenmedik Sonuçların Dolaylı Yollarla Azaltılması (CRUCIAL) Yasası" başlıklı tasarı yasalaştıktan QUAD ülkelerini 10 yıl boyunca CAATSA yaptırımlarından muaf tutulmasını öngörüyor. (AA)

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