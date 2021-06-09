ABD için büyük tehlike! Sıcaklıkla birlikte kuraklık da artıyor

ABD Kuraklık Monitörü'nün internet sayfasında, ülkenin batı yakasında 2021'in ilkbaharındaki kuraklık oranının bir yıl öncesine göre çok daha kötü olduğu, hava koşullarının bu yaz orman yangınları ve su kıtlığı tehdidini artıracağı belirtildi.

California, Nevada ve Washington gibi batı eyaletlerinin bazı bölgelerinde geçen hafta 38 dereceyi geçen bunaltıcı sıcaklıkların yaşandığı ifade edilen sayfada, batı yakasındaki eyaletlerin 4'te 3'ünün ülke tarihindeki en şiddetli kuraklık oranlarıyla mücadele ettiği kaydedildi.

CALIFORNIA VALİSİ'NDEN 2 MİLYAR DOLARLIK BÜTÇE ÇAĞRISI

Vali Gavin Newsom, 24 Mayıs'ta Sacramento'da California Orman ve Yangından Korunma Dairesi Başkanı ile yaptığı görüşmede, orman yangınları ile mücadele edebilmek için 2 milyar dolarlık rekor bir bütçeye ve yangınlarla mücadele için uçak filosunun genişletilmesine ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Amerikan medyasında yer alan haberlerde ise geçen yıl tarihindeki en büyük orman yangınlarına maruz kalan California'da, su rezervlerinin olması gerekenden yüzde 50 daha düşük olduğuna, bu durumun orman yangını mevsiminin en kötü döneminde hidroelektrik santrallerinin kapanmasına yol açabileceğine değinildi.